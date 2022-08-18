Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов
© Украина.ру/СтрингерГривна ЖКХ платежка
© Украина.ру/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на повышение коммунальных тарифов на период действия военного положения и шести месяцев после его отмены запрещено. Об этом сообщает 18 августа украинское издание "Страна"
По сообщению "Страны", мораторий касается тарифов на услуги распределения природного газа; тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии; тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей. Кроме того, поставщикам коммунальных услуг запрещено принуждать граждан к оплате задолженностей.
Согласно закону, государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.
Законопроект о моратории был принят сегодня, 18 августа, Верховной Рады. "За" проголосовали 260 депутатов.
16 августа, 21:48Украинцам советуют перебираться на освобожденные территорииЖителям населенных пунктов, временно подконтрольных киевскому режиму, следует перебираться на освобожденные территории, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с журналистами.