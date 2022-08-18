Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов - 18.08.2022 Украина.ру
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Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов
Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов - 18.08.2022 Украина.ру
Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на повышение коммунальных тарифов на период действия военного положения и шести месяцев после его отмены запрещено. Об этом сообщает 18 августа украинское издание "Страна"
2022-08-18T21:17
2022-08-18T21:17
тарифы
мораторий
владимир зеленский
коммуналка
новости
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По сообщению "Страны", мораторий касается тарифов на услуги распределения природного газа; тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии; тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей. Кроме того, поставщикам коммунальных услуг запрещено принуждать граждан к оплате задолженностей. Согласно закону, государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.Законопроект о моратории был принят сегодня, 18 августа, Верховной Рады. "За" проголосовали 260 депутатов.
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тарифы, мораторий, владимир зеленский, коммуналка, новости
тарифы, мораторий, Владимир Зеленский, коммуналка, Новости

Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

21:17 18.08.2022
 
© Украина.ру/СтрингерГривна ЖКХ платежка
Гривна ЖКХ платежка
© Украина.ру/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на повышение коммунальных тарифов на период действия военного положения и шести месяцев после его отмены запрещено. Об этом сообщает 18 августа украинское издание "Страна"
По сообщению "Страны", мораторий касается тарифов на услуги распределения природного газа; тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии; тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей. Кроме того, поставщикам коммунальных услуг запрещено принуждать граждан к оплате задолженностей.
Согласно закону, государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.
Законопроект о моратории был принят сегодня, 18 августа, Верховной Рады. "За" проголосовали 260 депутатов.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 21:48
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территорииЖителям населенных пунктов, временно подконтрольных киевскому режиму, следует перебираться на освобожденные территории, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с журналистами.
 
тарифымораторийВладимир ЗеленскийкоммуналкаНовости
 
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