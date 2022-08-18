https://ukraina.ru/20220818/1037844963.html

Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов - 18.08.2022 Украина.ру

Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на повышение коммунальных тарифов на период действия военного положения и шести месяцев после его отмены запрещено. Об этом сообщает 18 августа украинское издание "Страна"

2022-08-18T21:17

2022-08-18T21:17

2022-08-18T21:17

тарифы

мораторий

владимир зеленский

коммуналка

новости

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По сообщению "Страны", мораторий касается тарифов на услуги распределения природного газа; тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии; тарифов на поставку горячей воды, цен на газ для бытовых потребителей. Кроме того, поставщикам коммунальных услуг запрещено принуждать граждан к оплате задолженностей. Согласно закону, государство обязуется компенсировать поставщикам разницу в тарифах. Ее размер будут пересматривать ежеквартально.Законопроект о моратории был принят сегодня, 18 августа, Верховной Рады. "За" проголосовали 260 депутатов.

https://ukraina.ru/20220816/1037748989.html

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тарифы, мораторий, владимир зеленский, коммуналка, новости