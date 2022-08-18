https://ukraina.ru/20220818/1037831449.html

Украинский шоумен собрал 600 млн гривен на "Байрактары", но потратил их без пользы

Украинский шоумен собрал 600 млн гривен на "Байрактары", но потратил их без пользы - 18.08.2022 Украина.ру

Украинский шоумен собрал 600 млн гривен на "Байрактары", но потратил их без пользы

Украинский актер и телеведущий Сергей Притула, чей благотворительный фонд проводил среди украинцев сбор денег на бесплотники "Байрактар", заявил, что на собранные деньги (600 млн гривен) купил спутник компании ICEYE. Видео он разместил на своей странице в соцсетях 18 августа

2022-08-18T16:57

2022-08-18T16:57

2022-08-18T16:57

новости

bayraktar tb2 (байрактар)

деньги

притула

спутник

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Необходимость покупать беспилотники пропала, так как турецкая компания Baykar предоставила их ВСУ бесплатно.По словам Притулы, спутник предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE на год вперед.Он также пригрозил, что "бавовны" (игра слов: хлопков) "будет много".Украинский блогер Анатолий Шарий высмеял новость в своем Telegram-канале: он напомнил, что компания ICEYE предоставляет те же данные, которые Минобороны США передают Украине совершенно бесплатно.

https://ukraina.ru/20220817/1037775161.html

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новости, bayraktar tb2 (байрактар), деньги, притула, спутник