https://ukraina.ru/20220818/1037818012.html

Волынь в период СВО. Пляжи Шацких озер опустели, местные фермеры банкротятся

Волынь в период СВО. Пляжи Шацких озер опустели, местные фермеры банкротятся - 18.08.2022 Украина.ру

Волынь в период СВО. Пляжи Шацких озер опустели, местные фермеры банкротятся

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T15:01

2022-08-18T15:01

2022-08-18T15:34

волынь

луцк

эксклюзив

украина

польша

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Волынь — край лесов и болот, напоминающий ландшафтами соседнюю Белоруссию. В то же время этот край известен как место, где происходила Волынская резня — массовое уничтожение этнических поляков. Культ ОУН/УПА*, боевики которой совершали эти зверства, в последние годы насаждается по всей Украине, что не может не раздражать поляков.С другой стороны, население Волынской области всё больше ориентируется на экономические связи с Польшей. На границе на выезд ежедневно стоят пробки в 200—300 автомобилей. Примерно столько же — в обратную сторону, на польской стороне.На Украину идут бензовозы и белорусская сельскохозяйственная техника, которую завозят через Польшу. А тысячи волынян ежедневно пересекают границу, скупая польские товары для перепродажи на родине.Из столицы Волынской области, города Луцка, с февраля уехали около 40 000 человек. По данным местных властей, сейчас в городе находятся около 200 000 жителей.По городу дважды были "прилёты" российских ракет «Калибр». В первый раз — по аэродрому, во второй раз — по нефтебазе, которая после этого горела два дня.Внутренние переселенцы не особо жалуют Волынскую область, так как в последние месяцы по Украине распространяются слухи о возможном вступлении в СВО Белоруссии. По этой же причине на Волынь не передислоцируют предприятия, эвакуированные с юго-востока Украины.В то же время украинские военные эксперты считают, что регион не подходит для ведения эффективных боевых действий. В северной части Волынской области много непроходимых болот и лишь несколько дорог.Издание «Волынь-онлайн» сообщает, что территориальная оборона продолжает минирование дорог и лесов вдоль границы с Белоруссией.С началом российской СВО, по словам местных жителей, ряд сёл на Волыни практически опустел, хотя боевых действий в этом регионе не было. Волыняне уезжают в Польшу — в один конец.Местные сайты объявлений отмечают падение цен на жилье и на землю. Бывшие колхозники продают земельные паи почти за бесценок. Средняя цена пая в 2 гектара в регионе — около $4000. Скупают землю предприимчивые поляки через подставных физических лиц с украинским гражданством.На полях Волыни тем временем идет уборка урожая пшеницы, но фермеры жалуются, что уже практически нет смысла выращивать зерновые, поэтому часть урожая решили бросить прямо на поле.Несмотря на мировой продуктовый кризис, экспортеры скупают у фермеров урожай по ценам втрое ниже прошлогодних, хотя экспортируют и продают его по ценам вдвое выше, чем в прошлом году.Например, за тонну зерна пшеницы волынским фермерам дают 3 тысячи гривен (5000 рублей), а в прошлом году давали 9 тысяч. Фермеры утверждают, что вырастить тонну пшеницы стоит около 2800 гривен, то есть они зарабатывают на тонне лишь 200 гривен – крайне мало.За тонну рапса скупщики платят 12 000 гривен против прошлогодних 25 000, за тонну подсолнечника — 10 000 вместо 20 000 в прошлом году. Таким образом, при нынешних высоких ценах на удобрения заниматься сельским хозяйством становится просто невыгодно.Шацкие озера на Волыни, включая самое глубокое в стране озеро Свитязь, всегда привлекали туристов. Но в этом году пляжи стоят пустыми, на волнах лениво покачиваются лодки, дорожки к пансионатам заросли травой.Соответственно, разорились и закрылись сотни кафе, баров и частных отелей, рассчитанных на обслуживание отдыхающих. Безработными оказались и местные гиды, которые помнят еще, что на Свитязь отдыхать приезжали космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.Власти области заявляют, что отопления зимой, возможно, не будет. И если жители сёл запасаются дровами, то для горожан планируют установить уличные пункты обогрева. Генераторы и прочее оборудования для них в Луцк поставляют американцы по программе USAID.Социальные проблемы, банкротство сотен предприятий и высокий уровень безработицы привели на Волыни и в ряде других регионов к резкому росту наркотороговли и употребления наркотиков. Полиция области заявляет, что количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими препаратами, в этом году выросло вдвое.Неизвестность, обещание самой тяжелой зимы за период независимости и прочие социальные проблемы гонят караваны машин по Волыни в сторону польской границы, где украинцам уже тоже не очень рады.В то же время польские СМИ периодически забрасывают в умы своих сограждан напоминание о некогда утраченных «Всходних крессах», куда входила и Волынь.* Организации запрещены в РФ.

https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html

https://ukraina.ru/20220813/1037611013.html

https://ukraina.ru/20220812/1037525041.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

волынь, луцк, эксклюзив, украина, польша