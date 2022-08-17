https://ukraina.ru/20220817/1037780753.html

Почему Украина уже не надеется на успех и какие провокации там готовят - Журавлёв. Видео

Почему Украина уже не надеется на успех и какие провокации там готовят - Журавлёв. Видео - 17.08.2022 Украина.ру

Почему Украина уже не надеется на успех и какие провокации там готовят - Журавлёв. Видео

Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T16:26

2022-08-17T16:26

2022-08-17T16:26

видео

северный поток-2

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Научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлёв в эфире Украина.ру проанализировал планы Германии по запуску "Северного потока-2", рассказал, зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС, а также разбрасывают по городам запрещенные мины "Лепестки", на которых подрываются мирные жители:00:55 – Угрозы Киева разрушить Крымский мост: повод для беспокойства или часть информационной войны?03:25 – Как России защитить Запорожскую АЭС?05:08 – Зачем Украине катастрофа в Запорожье;06:10 - Украинский террор минами ПФМ-1 "Лепесток" в Донбассе;08:10 - Шольц назвал важным прямое общение с Путиным: каковы планы Германии? 09:55 – Ожидать ли запуска "Северного потока-2"?11:30 – МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России. Как России вести информационную войну с остальными 15%; о логике Запада.Ранее в ФСБ назвали виновных в подрыве нескольких опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. По данным спецслужб, ими стали украинские диверсанты. В этот же день в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов на складе военного назначения.Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за взрывов боеприпасов "есть повреждения жилых домов". Также, по его данным, пострадали два местных жителя. По данным Минобороны, причиной также стала диверсия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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