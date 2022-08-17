https://ukraina.ru/20220817/1037767465.html
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
Трудности группировки ВСУ в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T13:50
2022-08-17T13:50
2022-08-17T13:50
марьинка
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россия
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рожин
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.По его словам, бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марьинка, новости, россия, украина, рожин
Марьинка, Новости, Россия, Украина, Рожин
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
Трудности группировки ВСУ в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.
Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи.
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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