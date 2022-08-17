Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром - 17.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
Трудности группировки ВСУ в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T13:50
2022-08-17T13:50
марьинка
новости
россия
украина
рожин
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.По его словам, бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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марьинка, новости, россия, украина, рожин
Марьинка, Новости, Россия, Украина, Рожин

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром

13:50 17.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбмен пленными в Донецкой области
Обмен пленными в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Трудности группировки ВСУ в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.

Позиции ВСУ за Угледаром и за Марьинкой и до этого поражались артиллерией. Сейчас можно говорить о том, что трудности группировки в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия, но не надо преувеличивать эти успехи.

Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
10:50
Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
 
МарьинкаНовостиРоссияУкраинаРожин
 
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