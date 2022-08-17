https://ukraina.ru/20220817/1037767465.html

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром - 17.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром

Трудности группировки ВСУ в Марьинке и под Угледаром нарастают в силу комплексного огневого воздействия РФ, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-17T13:50

2022-08-17T13:50

2022-08-17T13:50

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу боеприпасов.По его словам, бои в районе Шевченково и Павловки показывают, что противник сохраняет возможности для организованного сопротивления.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

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2022

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марьинка, новости, россия, украина, рожин