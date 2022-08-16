Кто может остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье?
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Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье
Кто может остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье?
Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что остановить развитие ситуации на ЗАЭС смогут лишь специалисты МАГАТЭ
2022-08-16T17:04
2022-08-16T17:04
новости
украина
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
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Он отметил, что представители международной организации могут приехать в Запорожскую область через территории ДНР или республику Крым. Уже на месте они смогут своими глазами увидеть и понять все, что происходит на АЭС - все задокументировано.Рогов также подчеркнул, что быть большим специалистом не обязательно, чтобы увидеть, откуда осуществлялись прилеты, в каком количестве и с какой скоростью. С помощью современных технологий все это можно легко проверить и проконтролировать.Он отметил, что все и так прекрасно знают, кто прав, а кто виноват, но власти Запорожья готовы оказать содействие визиту инспекции МАГАТЭ, чтобы показать, что происходило, происходит, и как обеспечивать безопасность.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, магатэ

Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье

17:04 16.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Maxim Gavrilyuk Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© commons.wikimedia.org / Maxim Gavrilyuk
Читать в
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что остановить развитие ситуации на ЗАЭС смогут лишь специалисты МАГАТЭ
Единственное возможное решение, которое я вижу – это срочный визит инспекции МАГАТЭ. Пусть они, если их не пускает Киев, приезжают через освобожденные территории.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Он отметил, что представители международной организации могут приехать в Запорожскую область через территории ДНР или республику Крым. Уже на месте они смогут своими глазами увидеть и понять все, что происходит на АЭС - все задокументировано.
Рогов также подчеркнул, что быть большим специалистом не обязательно, чтобы увидеть, откуда осуществлялись прилеты, в каком количестве и с какой скоростью. С помощью современных технологий все это можно легко проверить и проконтролировать.
Также пусть проверяют все то, что творилось на протяжении этих последних восьми лет на атомной станции. Если бы мы сами себя обстреливали или что-то еще делали, вряд ли бы мы звали МАГАТЭ так настойчиво.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Он отметил, что все и так прекрасно знают, кто прав, а кто виноват, но власти Запорожья готовы оказать содействие визиту инспекции МАГАТЭ, чтобы показать, что происходило, происходит, и как обеспечивать безопасность.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 16:25
Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУРоссия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа. Об этом сообщают журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники
 
НовостиУкраинаВладимир РоговЗапорожская АЭСмагатэ
 
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