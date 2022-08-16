https://ukraina.ru/20220816/1037739485.html

Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье

Кто может остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье?

Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру заявил, что остановить развитие ситуации на ЗАЭС смогут лишь специалисты МАГАТЭ

2022-08-16T17:04

2022-08-16T17:04

2022-08-16T17:04

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украина

владимир рогов

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Он отметил, что представители международной организации могут приехать в Запорожскую область через территории ДНР или республику Крым. Уже на месте они смогут своими глазами увидеть и понять все, что происходит на АЭС - все задокументировано.Рогов также подчеркнул, что быть большим специалистом не обязательно, чтобы увидеть, откуда осуществлялись прилеты, в каком количестве и с какой скоростью. С помощью современных технологий все это можно легко проверить и проконтролировать.Он отметил, что все и так прекрасно знают, кто прав, а кто виноват, но власти Запорожья готовы оказать содействие визиту инспекции МАГАТЭ, чтобы показать, что происходило, происходит, и как обеспечивать безопасность.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ