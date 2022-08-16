https://ukraina.ru/20220816/1037739311.html

"Делали самую грязную работу": ветеран украинских спецслужб рассказал правду об СБУ

"Делали самую грязную работу": ветеран украинских спецслужб рассказал правду об СБУ - 16.08.2022 Украина.ру

"Делали самую грязную работу": ветеран украинских спецслужб рассказал правду об СБУ

Ветеран украинских спецслужб, сотрудник Национального института стратегических исследований Александр Максименко рассказал о том, как украинские спецслужбы... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T16:52

2022-08-16T16:52

2022-08-16T16:52

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Ветеран украинских спецслужб, сотрудник Национального института стратегических исследований Александр Максименко рассказал о том, как украинские спецслужбы проводили насильственную дерусификацию городов Юго-Востока Украины, как оказывали давление на СМИ и как препятствовали интеграции Херсона в Россию.Также он рассказал о вертикали власти, реальных руководителях украинской армии и о торговле украинской землёй: 0:03 - Роль СМИ на Украине и работа спецслужб с ними;6:22 - Как произошел разрыв с Украиной;9:12 - Эвакуационные документы и тероборона;10:06 - Офис президента Украины и реальная политика;11:16 - Кто управляет украинскими войсками;12:38 - Военные центры и полигоны НАТО на Украине;13:36 - Препятствование интеграции Херсона в Россию;15:24 - Торговля украинской землёй;19:17 - Получение российского паспорта;Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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