https://ukraina.ru/20220816/1037667516.html

"Настоящий полковник": Ветеран разведки рассказал, как учил Зеленского бороться с Россией

"Настоящий полковник": Ветеран разведки рассказал, как учил Зеленского бороться с Россией - 16.08.2022 Украина.ру

"Настоящий полковник": Ветеран разведки рассказал, как учил Зеленского бороться с Россией

Примерно с месяц назад в Херсоне был задержан работавший на офис Владимира Зеленского и украинские силовые структуры Александр Максименко. На днях он согласился Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T07:00

2022-08-16T07:00

2022-08-16T08:15

эксклюзив

владимир зеленский

украина

россия

разведчик

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Примерно с месяц назад в Херсоне был задержан работавший на офис Владимира Зеленского и украинские силовые структуры Александр Максименко. На днях он согласился изложить некоторые подробности свой работы.Беседа с ним длилась около полутора часов, и вскоре её видеозапись будет опубликована на нашем сайте, а пока мы представляем вниманию читателей репортаж о встрече с этим неординарным человеком.«Конспиративная» квартираПеред нами немолодой, но хорошо сохранившийся подтянутый мужчина. Военная выправка в нем на первый взгляд не замечается — нет у него той прямоты и жесткости, которую часто наблюдаешь у армейских офицеров.Тем не менее в этом интеллигентном, негромко говорящем человеке чувствовался такой крепкий стержень: несмотря на месяц после задержания и общения с представителями российских спецслужб он сохранял выдержку и внешнее спокойствие, хотя было видно, что дается ему это нелегко.Гораздо больше беспокойства и напряжения было на лице его супруги, которая первой встретила гостей-журналистов.Найти чету Максименко оказалось нелегко несмотря на сообщенный заранее адрес. Дом в частном секторе скрывал свой номер под раскидистой ветвью орехового дерева, поэтому коллеги-журналисты долго блуждали по кварталу, в котором хорошо если треть домов была пронумерована. На картах в интернете номера домов тоже почему-то не значились — не дошла сюда цифровизация.Помогли подъехавшие силовики в масках, которые и дом показали, и с хозяевами познакомили.После короткого совещания о месте съемки нас провели в хорошо обставленную гостиную с камином, где господин Максменко начал рассказывать о себе.Деятельный пенсионерМаксименко Александр Павлович, 1954 года рождения, родился в Херсоне и всю жизнь прожил в Херсонской области. Называет себя патриотом Херсонского края. Последние 35 лет, по его словам, занимался решением социальных вопросов.Больше 20 лет проработал в профсоюзах, потом в различных общественных организациях. После ухода на пенсию он «при помощи киевских друзей», о которых мы скажем позже, в 2019 году устроился на работу в Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) руководителем «херсонского подразделения» отдела исследований Таврического региона и Крыма, который позднее «понизили до сектора».Такие отделы-сектора открывались в основном в пограничных регионах: Одесса, Харьков, Ужгород, Херсон. Помимо них филиал функционировал в Днепропетровске. По его словам, примерно половина института занимается исследованиями по военной тематике, но его сектор был прикреплен к центру региональных исследований.После представления и краткой автобиографии в его изложении Максименко пустился в длительные рассуждения о жизни на Украине и в Херсонской области. Собеседником он и правда оказался интересным, много и со знанием дела говорил о политической обстановке в регионе, о социальных проблемах и экономике.О том же, как и за что его задержали, говорить не стал. Нехотя все же озвучил название документа над которым работал в последнее время: "О противодействии интеграции Херсона в РФ", в котором давались рекомендации украинской власти о том, что делать для того, чтобы максимально усложнить вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации.Сопротивление бесполезноМаксименко рассказал, что этот отчет отправлялся напрямую в офис Владимира Зеленского, откуда поступал и в силовые структуры, которые сейчас, по его словам, стали не имеющим своей воли инструментом руках правящего режима.Он очень старался представить дело так, что он почти не причастен к подготовке этой аналитической записки - мол, ее основную часть написал его коллега из Днепропетровска Алексей Йижак (ёж, укр.).При этом он невзначай обмолвился, что тот использовал наработки еще 2014 года, когда был подготовлен аналогичный документ. Что интересно, по словам Максименко, в аналитической записке указывается, что остановить интеграцию Херсонской области с Россией нереально, возможно лишь создать для нее определенные помехи.Если это правда, то получается, что едва придя к власти после госпереворота 2014 года представители нового киевского режима начали готовиться к возможной потере юга страны и уже тогда понимали, что предотвратить это у них нет никаких возможностей.Сам Максименко говорит, что несет ответственность только за ту часть этого отчета, в которой содержатся рекомендации киевскому режиму выплачивать пенсии и другие соцвыплаты населению Херсонщины."Я вынужден был принимать в этом участие, поскольку эта работа была моим единственным источником финансирования, эта зарплата, потому что пенсия моя не позволяет выжить", - сказал он.Стоит отметить, что Максименко в другом месте разговора вскользь обмолвился о том, что занимался бизнесом, так что не исключено, что он немного лукавит. Не менее интересным выглядит его обоснование того, что на самом деле он работал на благо России."Настоящий полковник""Я видел свою основную функцию в чем: я видел, что Россия не успевает с некоторыми интеграционными моментами, в частности, с введением рубля. И для себя считал, что нужно максимально лаг по времени сделать, хотя бы месяц-два, с Украины взять это, пусть людям отдаст деньги, а за это время подтянутся уже российские возможности", - сказал Максименко.Такое признание на Украине потянет на "агента Кремля", однако факт состоит в том, что Максименко не сам начал сотрудничать с силовыми структурами новой власти, а был выявлен и задержан."В процессе работы по организациям в Херсонской области, которые после начала СВО могли оказывать содействие украинским спецслужбам, выявлен глава сектора исследований Таврического региона и Крыма Центра региональных исследований при НИСИ А.Максименко", - сообщил нашему изданию источник в силовых ведомствах Херсонской области.Силовики передали нашему изданию ряд обнаруженных у Максименко электронных документов, а также снимки его наград с соответствующими корочками, подтверждающими, что награды принадлежат именно ему:"За верность традициям разведки 2 степени" от Объединения ветеранов разведки Украины, "За службу государству" от Союза ветеранов и сотрудников силовых структур Украины "Победа", "25 лет спецподразделению "К" СБ Украины" и "За заслуги 2-й степени" от Украинской ассоциации ветеранов-сотрудников спецподразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("К") Службы безопасности Украины.Причем в наградном удостоверении от 2014 года ветеранской организации сотрудников СБУ Максименко значится в звании капитана, а в удостоверении члена этой организации от 2017 года уже в чине полковника.Сам Максименко говорит о наградах без особого желания, утверждает, что они ничего не значат - мол, бывшие офицеры сами для себя заказывают блестящие игрушки, а от полковничьего звания отказывается - мол, просто так ему "нарисовали".Однако, как известно, бывших офицеров не бывает, а ветераны силовых структур как правило поддерживают тесный контакт с со своей "альма матер".Впрочем, по словам Максименко, ветеранские организации, в которых он состоял и друзья из которых помогли ему устроиться в НИСИ, в последние годы сильно потеряли влияние.Их вытеснили из общественного пространства растущие как грибы организации ветеранов "АТО" (так киевский режим называет гражданскую войну в Донбассе)."АТОшники", многие из которых провели на фронте по нескольку месяцев, получали в разы более высокие пенсии, чем люди, посвятившие десятилетия своей жизни службе Украине, а также бесплатное лечение в лучших больницах и прочие льготы, недоступные остальным. Все это, по словам Максименко возмущало настоящих ветеранов.Теперь он говорит, что "с Украиной уже покончил", и просит посодействовать в скорейшем получении российского паспорта. После этого, по его словам, он намерен переехать жить в Крым.Вот такой вышел итог его многолетней службы Украине. Нынешние власти этой образовавшейся в 1991 году страны не смогли ни наладить жизнь своих граждан, ни удержать страну от разрушения. Теперь им остается только смотреть, как на брошенные ими земли приходит Россия и наводит порядок.

https://ukraina.ru/20220810/1037498418.html

https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html

https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, владимир зеленский, украина, россия, разведчик