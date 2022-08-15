https://ukraina.ru/20220815/1037679494.html

СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией

СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией - 15.08.2022 Украина.ру

СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией

Сотрудники СБУ арестовали имущество и корпоративные права двух бумажных фабрик в Ивано-Франковской области. По версии украинских силовиков, предприятиями "через цепочку учреждений" якобы владеют два российских банка и одно предприятие. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе СБУ

2022-08-15T14:48

2022-08-15T14:48

2022-08-15T14:48

новости

сбу

ивано-франковская область

арест

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037679199_0:430:853:910_1920x0_80_0_0_be3c60d94250c28115f703046c9668d4.jpg

Руководители фабрик с февраля 2022 года пытались завладеть активами, приступили к переводу имущества в собственность подконтрольной компании. В СБУ предотвратили эту процедуру, и арестовали: корпоративные права стоимостью 14,8 млн грн (около 25 млн рублей), производственный комплекс стоимостью 190 млн грн (около 317 млн рублей).Активы предприятий передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Следователи СБУ проводят досудебное расследование по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены <…> государственной власти".

https://ukraina.ru/20220618/1034109149.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, ивано-франковская область, арест, замороженные активы