СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией - 15.08.2022 Украина.ру
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СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией
СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией - 15.08.2022 Украина.ру
СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией
Сотрудники СБУ арестовали имущество и корпоративные права двух бумажных фабрик в Ивано-Франковской области. По версии украинских силовиков, предприятиями "через цепочку учреждений" якобы владеют два российских банка и одно предприятие. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-15T14:48
2022-08-15T14:48
новости
сбу
ивано-франковская область
арест
замороженные активы
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Руководители фабрик с февраля 2022 года пытались завладеть активами, приступили к переводу имущества в собственность подконтрольной компании. В СБУ предотвратили эту процедуру, и арестовали: корпоративные права стоимостью 14,8 млн грн (около 25 млн рублей), производственный комплекс стоимостью 190 млн грн (около 317 млн рублей).Активы предприятий передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Следователи СБУ проводят досудебное расследование по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены &lt;…&gt; государственной власти".
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новости, сбу, ивано-франковская область, арест, замороженные активы
Новости, СБУ, Ивано-Франковская область, арест, замороженные активы

СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией

14:48 15.08.2022
 
© пресс-служба СБУАрест бумажной фабрики в Ивано-Франковской области
Арест бумажной фабрики в Ивано-Франковской области
© пресс-служба СБУ
Читать в
Сотрудники СБУ арестовали имущество и корпоративные права двух бумажных фабрик в Ивано-Франковской области. По версии украинских силовиков, предприятиями "через цепочку учреждений" якобы владеют два российских банка и одно предприятие. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Руководители фабрик с февраля 2022 года пытались завладеть активами, приступили к переводу имущества в собственность подконтрольной компании. В СБУ предотвратили эту процедуру, и арестовали: корпоративные права стоимостью 14,8 млн грн (около 25 млн рублей), производственный комплекс стоимостью 190 млн грн (около 317 млн рублей).
Активы предприятий передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Следователи СБУ проводят досудебное расследование по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены <…> государственной власти".
Фестиваль Leopolis Grand Prix во Львове - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:43
Мелитопольский моторный: есть ли будущее у завода, где делали «сердца» для народных автомобилейКогда в Запорожье существовало самостоятельное производство автомобилей, помимо бюджетного Daewoo (Chevrolet) Lаnos, выпускался ещё более бюджетный Sens (Chance). Отличался он тем, что вместо оригинального опелевского двигателя объёмом 1,5 литра и коробки передач ставились двигатель 1,3 литра и коробка производства Мелитопольского моторного завода
 
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