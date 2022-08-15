СБУ арестовала две бумажные фабрики в Ивано-Франковской области из-за связи с Россией
Сотрудники СБУ арестовали имущество и корпоративные права двух бумажных фабрик в Ивано-Франковской области. По версии украинских силовиков, предприятиями "через цепочку учреждений" якобы владеют два российских банка и одно предприятие. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Руководители фабрик с февраля 2022 года пытались завладеть активами, приступили к переводу имущества в собственность подконтрольной компании. В СБУ предотвратили эту процедуру, и арестовали: корпоративные права стоимостью 14,8 млн грн (около 25 млн рублей), производственный комплекс стоимостью 190 млн грн (около 317 млн рублей).
Активы предприятий передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Следователи СБУ проводят досудебное расследование по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены <…> государственной власти".
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