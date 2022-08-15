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Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет

Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет - 15.08.2022 Украина.ру

Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет

Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию. Теперь вуз сможет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:08

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мелитополь

университет

аккредитация

ректор

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Первый заместитель главы ведомства Сергей Рукавшиников вручил ректору Мелитопольского университета Андрею Чуйкову свидетельство об аккредитации.В состав Мелитопольского государственного университета им. А.С. Макаренко (Запорожская область) входят: аграрный и педагогический университеты в Мелитополе, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.Ранее российскую аккредитацию получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школы: №15 в Мелитополе, №2 в Бердянске, №1 в поселке Черниговка, №2 в Энергодаре, №1 в Купянске, №11 в Изюме.

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новости, мелитополь, университет, аккредитация, ректор