Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет - 15.08.2022 Украина.ру
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Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет
Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет - 15.08.2022 Украина.ру
Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию. Теперь вуз сможет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора
2022-08-15T14:08
2022-08-15T14:08
новости
мелитополь
университет
аккредитация
ректор
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Первый заместитель главы ведомства Сергей Рукавшиников вручил ректору Мелитопольского университета Андрею Чуйкову свидетельство об аккредитации.В состав Мелитопольского государственного университета им. А.С. Макаренко (Запорожская область) входят: аграрный и педагогический университеты в Мелитополе, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.Ранее российскую аккредитацию получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школы: №15 в Мелитополе, №2 в Бердянске, №1 в поселке Черниговка, №2 в Энергодаре, №1 в Купянске, №11 в Изюме.
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новости, мелитополь, университет, аккредитация, ректор
Новости, Мелитополь, университет, аккредитация, ректор

Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет

14:08 15.08.2022
 
© пресс-служба РособрнадзораМелитопольский государственный университет в Запорожской области получил российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет в Запорожской области получил российскую аккредитацию
© пресс-служба Рособрнадзора
Читать в
Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию. Теперь вуз сможет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора
Первый заместитель главы ведомства Сергей Рукавшиников вручил ректору Мелитопольского университета Андрею Чуйкову свидетельство об аккредитации.
Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга
Сергей Рукавишников
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
В состав Мелитопольского государственного университета им. А.С. Макаренко (Запорожская область) входят: аграрный и педагогический университеты в Мелитополе, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.
Ранее российскую аккредитацию получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школы: №15 в Мелитополе, №2 в Бердянске, №1 в поселке Черниговка, №2 в Энергодаре, №1 в Купянске, №11 в Изюме.
Ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:23
Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российскимВ Мелитопольском государственном университете работают 1197 сотрудников, из них 430 с учеными степенями и званиями. Это дает право называть вуз субъектом системы образования России, заявил 12 августа в эфире ЗаTV ректор университета Андрей Чуйков
 
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