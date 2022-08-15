Рособрнадзор аккредитовал Мелитопольский государственный университет
© пресс-служба РособрнадзораМелитопольский государственный университет в Запорожской области получил российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию. Теперь вуз сможет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Рособрнадзора
Первый заместитель главы ведомства Сергей Рукавшиников вручил ректору Мелитопольского университета Андрею Чуйкову свидетельство об аккредитации.
Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга
В состав Мелитопольского государственного университета им. А.С. Макаренко (Запорожская область) входят: аграрный и педагогический университеты в Мелитополе, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.
Ранее российскую аккредитацию получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школы: №15 в Мелитополе, №2 в Бердянске, №1 в поселке Черниговка, №2 в Энергодаре, №1 в Купянске, №11 в Изюме.
12 августа, 15:23Ректор Мелитопольского университета попросил считать вуз российскимВ Мелитопольском государственном университете работают 1197 сотрудников, из них 430 с учеными степенями и званиями. Это дает право называть вуз субъектом системы образования России, заявил 12 августа в эфире ЗаTV ректор университета Андрей Чуйков