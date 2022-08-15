https://ukraina.ru/20220815/1037656657.html

Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста

Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру

Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста

На переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста. Об этом заявил на днях в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко

2022-08-15T09:50

2022-08-15T09:50

2022-08-15T09:50

спецоперация

новости

гончаренко

великобритания

борис джонсон

министр обороны

крымский мост

ольга скабеева

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Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством Уоллеса.Он также опубликовал фотографию, на которой, кроме него и британского министра обороны, запечатлён премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Ранее военные и политические деятели киевского режима неоднократно заявляли о своём желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и их принимают во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.

https://ukraina.ru/20220616/1034166092.html

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новости, гончаренко, великобритания, борис джонсон, министр обороны, крымский мост, ольга скабеева