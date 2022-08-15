Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру
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Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста
Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру
Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста
На переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста. Об этом заявил на днях в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
2022-08-15T09:50
2022-08-15T09:50
спецоперация
новости
гончаренко
великобритания
борис джонсон
министр обороны
крымский мост
ольга скабеева
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Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством Уоллеса.Он также опубликовал фотографию, на которой, кроме него и британского министра обороны, запечатлён премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Ранее военные и политические деятели киевского режима неоднократно заявляли о своём желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и их принимают во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.
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новости, гончаренко, великобритания, борис джонсон, министр обороны, крымский мост, ольга скабеева
Спецоперация, Новости, Гончаренко, Великобритания, Борис Джонсон, министр обороны, Крымский мост, Ольга Скабеева

Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста

09:50 15.08.2022
 
© Алексей Гончаренко/Telegram
© Алексей Гончаренко/Telegram
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На переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста. Об этом заявил на днях в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством Уоллеса.

"Передайте [телеведущей Ольге] Скабеевой, что мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — написал Гончаренко.

Он также опубликовал фотографию, на которой, кроме него и британского министра обороны, запечатлён премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Ранее военные и политические деятели киевского режима неоднократно заявляли о своём желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и их принимают во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.
 
СпецоперацияНовостиГончаренкоВеликобританияБорис Джонсонминистр обороныКрымский мостОльга Скабеева
 
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