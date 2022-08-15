Депутат Рады похвастался переговорами с британцами по уничтожению Крымского моста
На переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность уничтожения Крымского моста. Об этом заявил на днях в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством Уоллеса.
"Передайте [телеведущей Ольге] Скабеевой, что мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне", — написал Гончаренко.
Он также опубликовал фотографию, на которой, кроме него и британского министра обороны, запечатлён премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
16 июня, 16:06Ценные признания одного беззубого людоеда. Зачем украинскому генералу взрывать Крымский мостОтставной украинский генерал Дмитрий Марченко, руководивший с начала СВО обороной Николаевской области, дал интервью иноагенту «Крым. Реалии». Заявления генерала сразу разошлись по СМИ, прежде всего потому, что он затронул ряд важных моментов, например – признание того, что Крымский мост станет «целью номер один» для поражения украинскими военными
Ранее военные и политические деятели киевского режима неоднократно заявляли о своём желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и их принимают во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.