Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков
Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков - 14.08.2022 Украина.ру
Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков
Единственную ответственную позицию занимает Россия, а Украина – это вообще современное государство-террорист, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-08-14T10:45
2022-08-14T10:45
спецоперация
запорожская аэс
аэс
ядерный
терроризм
сво
украина
россия
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По мнению политолога, Евросоюз при этом вообще в полном ауте, на его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом, они молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей".Им это выгодно, они тогда достигают нескольких целей - затрудняют наступление армии РФ, мстят населению, которое оказалось на территории России, и придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории - отметил Сергей Марков.
https://ukraina.ru/20220812/1037591135.html
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запорожская аэс, аэс, ядерный, терроризм, сво, украина, россия
Спецоперация, Запорожская АЭС, АЭС, ядерный, терроризм, СВО, Украина, Россия

Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков

10:45 14.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Единственную ответственную позицию занимает Россия, а Украина – это вообще современное государство-террорист, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
По мнению политолога, Евросоюз при этом вообще в полном ауте, на его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом, они молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей".

Купол Запорожской АЭС, я так понимаю, должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия. Поэтому удар может немного навредить, но есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв. То, что они угрожают это сделать — это без сомнения.

Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
Им это выгодно, они тогда достигают нескольких целей - затрудняют наступление армии РФ, мстят населению, которое оказалось на территории России, и придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории - отметил Сергей Марков.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:53
Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием
 
СпецоперацияЗапорожская АЭСАЭСядерныйтерроризмСВОУкраинаРоссия
 
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