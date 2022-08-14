https://ukraina.ru/20220814/1037643947.html

Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков

Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков - 14.08.2022 Украина.ру

Киеву выгодно взорвать Запорожскую АЭС - Марков

Единственную ответственную позицию занимает Россия, а Украина – это вообще современное государство-террорист, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-08-14T10:45

2022-08-14T10:45

2022-08-14T10:45

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По мнению политолога, Евросоюз при этом вообще в полном ауте, на его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом, они молчат, но там мощностей на 15 "Чернобылей".Им это выгодно, они тогда достигают нескольких целей - затрудняют наступление армии РФ, мстят населению, которое оказалось на территории России, и придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории - отметил Сергей Марков.

https://ukraina.ru/20220812/1037591135.html

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запорожская аэс, аэс, ядерный, терроризм, сво, украина, россия