Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы - 12.08.2022 Украина.ру
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Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы - 12.08.2022 Украина.ру
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
США и Великобритания используют нынешний конфликт на Украине для полного подчинения государств Западной Европы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-12T06:00
2022-08-12T06:00
новости
конрад рэнкас
сша
великобритания
европа
германия
экономика
китай
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По его мнению, Вашингтон и Лондон стремятся задушить существующие в Западной Европе "слабые, но существующие тенденции к освобождению, и стремления вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем".По его мнению, США и Великобритания стремятся ослабить, в первую очередь, немецкую экономику.По его словам, Вашингтон и Лондон хотят или "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. При этом для слома европейской сплоченности даже в элементарных вопросах используются Польша, страны Прибалтики и Румыния.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, конрад рэнкас, сша, великобритания, европа, германия, экономика, китай
Новости, Конрад Рэнкас, США, Великобритания, Европа, Германия, Экономика, Китай

Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы

06:00 12.08.2022
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
США и Великобритания используют нынешний конфликт на Украине для полного подчинения государств Западной Европы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
По его мнению, Вашингтон и Лондон стремятся задушить существующие в Западной Европе "слабые, но существующие тенденции к освобождению, и стремления вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем".
- РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:47
Запасы газа на исходе. Как США решают проблемы Украины за счет ЕСВ феврале Украина рискует остаться без газа, что может привести к экономическому краху. Вашингтон попросил Евросоюз помочь Киеву, но Брюссель в ответ сам указывает на то, что нуждается в топливе. Виноватой в ситуации попытаются сделать Россию
По его мнению, США и Великобритания стремятся ослабить, в первую очередь, немецкую экономику.

В реалиях трансформации глобальной капиталистической системы более традиционные западноевропейские экономики, особенно немецкая, становятся обузой, – из-за чрезмерной привязанности к таким "пережиткам", как промышленное производство.

Конрад Ренкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
По его словам, Вашингтон и Лондон хотят или "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. При этом для слома европейской сплоченности даже в элементарных вопросах используются Польша, страны Прибалтики и Румыния.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиКонрад РэнкасСШАВеликобританияЕвропаГерманияЭкономикаКитай
 
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