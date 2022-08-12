https://ukraina.ru/20220812/1037537753.html
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы - 12.08.2022 Украина.ру
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
США и Великобритания используют нынешний конфликт на Украине для полного подчинения государств Западной Европы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-12T06:00
2022-08-12T06:00
2022-08-12T06:00
новости
конрад рэнкас
сша
великобритания
европа
германия
экономика
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/70/1033977042_0:0:5170:2909_1920x0_80_0_0_ea85829b4b4f57fd8149d304588f5a5d.jpg
По его мнению, Вашингтон и Лондон стремятся задушить существующие в Западной Европе "слабые, но существующие тенденции к освобождению, и стремления вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем".По его мнению, США и Великобритания стремятся ослабить, в первую очередь, немецкую экономику.По его словам, Вашингтон и Лондон хотят или "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. При этом для слома европейской сплоченности даже в элементарных вопросах используются Польша, страны Прибалтики и Румыния.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220210/1033248371.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/70/1033977042_299:0:5043:3558_1920x0_80_0_0_f0dec428d2f50682b0b6c2e965e875df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конрад рэнкас, сша, великобритания, европа, германия, экономика, китай
Новости, Конрад Рэнкас, США, Великобритания, Европа, Германия, Экономика, Китай
Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
США и Великобритания используют нынешний конфликт на Украине для полного подчинения государств Западной Европы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
По его мнению, Вашингтон и Лондон стремятся задушить существующие в Западной Европе "слабые, но существующие тенденции к освобождению, и стремления вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем".
По его мнению, США и Великобритания стремятся ослабить, в первую очередь, немецкую экономику.
В реалиях трансформации глобальной капиталистической системы более традиционные западноевропейские экономики, особенно немецкая, становятся обузой, – из-за чрезмерной привязанности к таким "пережиткам", как промышленное производство.
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
По его словам, Вашингтон и Лондон хотят или "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. При этом для слома европейской сплоченности даже в элементарных вопросах используются Польша, страны Прибалтики и Румыния.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.