https://ukraina.ru/20220812/1037537753.html

Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы

Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы - 12.08.2022 Украина.ру

Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы

США и Великобритания используют нынешний конфликт на Украине для полного подчинения государств Западной Европы своим интересам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-08-12T06:00

2022-08-12T06:00

2022-08-12T06:00

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По его мнению, Вашингтон и Лондон стремятся задушить существующие в Западной Европе "слабые, но существующие тенденции к освобождению, и стремления вести взаимовыгодный бизнес не только с Россией, но и с Китаем".По его мнению, США и Великобритания стремятся ослабить, в первую очередь, немецкую экономику.По его словам, Вашингтон и Лондон хотят или "дисциплинировать" Берлин, Париж, Рим и Брюссель, или ослабить их настолько, чтобы они не могли преследовать свои собственные интересы. При этом для слома европейской сплоченности даже в элементарных вопросах используются Польша, страны Прибалтики и Румыния.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220210/1033248371.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конрад рэнкас, сша, великобритания, европа, германия, экономика, китай