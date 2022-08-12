Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037525041.html
Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы - 12.08.2022 Украина.ру
Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
Украина.ру, 12.08.2022
2022-08-12T08:53
2022-08-12T08:53
эксклюзив
черновцы
экологическая катастрофа
русофобия
буковина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037527773_424:0:1724:731_1920x0_80_0_0_ccf67b359742ca3e652bf34618fe0293.jpg
В столице украинской части Буковины, Черновцах, военные действия практически не ощущаются на первый взгляд.На блокпосту на въезде в город скучают двое полицейских, безразличными взглядами провожая въезжающий транспорт, да парочка бродячих собак, прибившихся к блокпосту лениво облаивают автомобили. Единственная область Украины, которая с 24 февраля не подвергалась никаким обстрелам, - Черновицкая. Здесь редко звучат сирены воздушной тревоги, а если и звучат иногда, на них никак не реагируют.Жизнь вроде бы как продолжается своим чередом. Лишь кое где у входа в кафе можно увидеть женщин в черном, что говорит о том, что там проходят поминки по очередному солдату ВСУ, сгинувшему в Донбассе.Незавидная судьба военнослужащих ВСУ заставляет многих мужчин искать пути нелегального выезда из страны во избежание мобилизации. Правоохранительные органы области чуть ли не ежедневно рапортуют, что прикрыли очередной канал перехода беглецов или задержали очередную группу, помогавшую им "козьими тропами" перейти в Румынию. Цены за подобные услуги на этом участке границы колеблются от 2 до 3 тысяч долларов. По другую сторону границы, в румынской Южной Буковине, у контрабандистов, как правило, есть встречающие сообщники. По неофициальным данным, около 25% населения Черновицкой области обзавелись еще и румынскими паспортами.Относительное спокойствие региона привлекает сюда внутренних переселенцев. В апреле-мае за стандартную советскую двухкомнатную "хрущевку" здесь требовали $ 400. Сейчас цены упали до 200, так как у большинства переселенцев заканчиваются деньги. Местных националистов возмущает, что в Черновцах сейчас чаще можно услышать русскую речь от людей, которые явно не любят бандеровцев. "Это было недавно в Черновцах. В город приехали десятки тысяч переселенцев с востока и юга Украины. Кафе и рестораны пешеходной улицы Кобылянской с полудня и до комендантского часа забиты до отказа. Язык – только русский. Не тот мягкий с румыноязычным акцентом, а настоящий суржик луганско-донецкого региона. Одну кофейню посетила одна "женщина" с мальчиком лет 5-6. Она каждый день сидела там несколько часов, пила кофе с пирожными и хорошее вино. Мальчик ел мороженое и пил "Колу". Вел себя как настоящий донбасский развращенный ребенок. Когда наконец его каприз надоел "женщине", она громко и строго прикрикнула на него: "Прекрати сейчас же, или отдам тебя бандеровцам!", - возмущается местный журналист-националист Петр Кобевко. При этом он же вспоминает, что их в детстве пугали цыганами, но считает это нормальным, так как цыгане, по его мнению, действительно крадут детей.До этого года в Черновцах еще сохранялись советские памятники, а население многонациональной Буковины не столь активно поддерживало национализм. И только этим летом под давлением Киева власти Черновцов решили снести памятник советским воинам-освободителям, расположенный на Соборной площади. Буковинский политолог Виталий Шморгун считает, что демонтаж памятника является лишь попыткой мэра Романа Кличука переключить внимание население от резкого повышения цен на проезд в транспорте, от запущенной городской инфраструктуры и проблем с водоснабжением.Местные националисты постепенно прибирают к рукам все гуманитарные и культурные программы области, насаждая русофобскую политику. На пятницу 12 августа в центре города ко Дню молодежи запланировано мероприятие с говорящим названием: "Русофобский квест", на котором должны собирать средства на помощь ВСУ, а победителем будет объявлен тот, кто проявит наибольшую степень русофобии.Власти города и области тем временем предупреждают местных жителей, что газового отопления зимой уже может не быть, поэтому необходимо переходить на твердотопливные котлы, там, где это возможно. Фактически, такой переход предполагает дальнейшее облысение Карпат, которые с 2014 года уже потеряли значительную часть своего лесного фонда. Лес и сейчас длинными составами еде в страны ЕС – Украина расплачивается природными богатствами за кредиты и вооружение стран Запада. Аналогичная ситуация и в соседней Молдавии, где на днях запретили перевозить дрова ночью, чтобы как-то воспрепятствовать незаконным вырубкам на фоне энергетического кризиса.Не лучше обстоят дела и с водными ресурсами. Советская инфраструктура зачастую не ремонтировалась с 1990х годов, а в августе очередной прорыв канализационного коллектора привел к массовому сбросу неочищенных стоков в реку Прут и ряд малых горных речек. В результате в водоемах погибла практически вся фауна, купаться в водоемах нельзя, а питьевую воду здесь пока лучше покупать привозную в бутылках. Местные жители жалуются в соцсетях и публикуют фото воды коричневого цвета, которая течет из их кранов.Перебить критику бесхозяйственности и коррупции в Черновцах пытаются усилением патриотической пропаганды и русофобии. Под вездесущий национальный гимн в сторону Румынии движутся составы с карпатским лесом, да и значительная часть населения посматривает в ту же сторону.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037527773_586:0:1561:731_1920x0_80_0_0_c21f95de41fdf4b994ca1895feace28b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, черновцы, экологическая катастрофа, русофобия, буковина
Эксклюзив, Черновцы, экологическая катастрофа, Русофобия, Буковина

Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы

08:53 12.08.2022
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© commons.wikimedia.org
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В столице украинской части Буковины, Черновцах, военные действия практически не ощущаются на первый взгляд.
На блокпосту на въезде в город скучают двое полицейских, безразличными взглядами провожая въезжающий транспорт, да парочка бродячих собак, прибившихся к блокпосту лениво облаивают автомобили. Единственная область Украины, которая с 24 февраля не подвергалась никаким обстрелам, - Черновицкая. Здесь редко звучат сирены воздушной тревоги, а если и звучат иногда, на них никак не реагируют.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:58
Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
Жизнь вроде бы как продолжается своим чередом. Лишь кое где у входа в кафе можно увидеть женщин в черном, что говорит о том, что там проходят поминки по очередному солдату ВСУ, сгинувшему в Донбассе.
Незавидная судьба военнослужащих ВСУ заставляет многих мужчин искать пути нелегального выезда из страны во избежание мобилизации. Правоохранительные органы области чуть ли не ежедневно рапортуют, что прикрыли очередной канал перехода беглецов или задержали очередную группу, помогавшую им "козьими тропами" перейти в Румынию. Цены за подобные услуги на этом участке границы колеблются от 2 до 3 тысяч долларов. По другую сторону границы, в румынской Южной Буковине, у контрабандистов, как правило, есть встречающие сообщники. По неофициальным данным, около 25% населения Черновицкой области обзавелись еще и румынскими паспортами.
Относительное спокойствие региона привлекает сюда внутренних переселенцев. В апреле-мае за стандартную советскую двухкомнатную "хрущевку" здесь требовали $ 400. Сейчас цены упали до 200, так как у большинства переселенцев заканчиваются деньги.
Местных националистов возмущает, что в Черновцах сейчас чаще можно услышать русскую речь от людей, которые явно не любят бандеровцев.
"Это было недавно в Черновцах. В город приехали десятки тысяч переселенцев с востока и юга Украины. Кафе и рестораны пешеходной улицы Кобылянской с полудня и до комендантского часа забиты до отказа. Язык – только русский. Не тот мягкий с румыноязычным акцентом, а настоящий суржик луганско-донецкого региона. Одну кофейню посетила одна "женщина" с мальчиком лет 5-6. Она каждый день сидела там несколько часов, пила кофе с пирожными и хорошее вино. Мальчик ел мороженое и пил "Колу". Вел себя как настоящий донбасский развращенный ребенок. Когда наконец его каприз надоел "женщине", она громко и строго прикрикнула на него: "Прекрати сейчас же, или отдам тебя бандеровцам!", - возмущается местный журналист-националист Петр Кобевко. При этом он же вспоминает, что их в детстве пугали цыганами, но считает это нормальным, так как цыгане, по его мнению, действительно крадут детей.
Сумы
6 августа, 12:14
Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы
До этого года в Черновцах еще сохранялись советские памятники, а население многонациональной Буковины не столь активно поддерживало национализм. И только этим летом под давлением Киева власти Черновцов решили снести памятник советским воинам-освободителям, расположенный на Соборной площади. Буковинский политолог Виталий Шморгун считает, что демонтаж памятника является лишь попыткой мэра Романа Кличука переключить внимание население от резкого повышения цен на проезд в транспорте, от запущенной городской инфраструктуры и проблем с водоснабжением.
Местные националисты постепенно прибирают к рукам все гуманитарные и культурные программы области, насаждая русофобскую политику. На пятницу 12 августа в центре города ко Дню молодежи запланировано мероприятие с говорящим названием: "Русофобский квест", на котором должны собирать средства на помощь ВСУ, а победителем будет объявлен тот, кто проявит наибольшую степень русофобии.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:04
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
Власти города и области тем временем предупреждают местных жителей, что газового отопления зимой уже может не быть, поэтому необходимо переходить на твердотопливные котлы, там, где это возможно. Фактически, такой переход предполагает дальнейшее облысение Карпат, которые с 2014 года уже потеряли значительную часть своего лесного фонда. Лес и сейчас длинными составами еде в страны ЕС – Украина расплачивается природными богатствами за кредиты и вооружение стран Запада. Аналогичная ситуация и в соседней Молдавии, где на днях запретили перевозить дрова ночью, чтобы как-то воспрепятствовать незаконным вырубкам на фоне энергетического кризиса.
Не лучше обстоят дела и с водными ресурсами. Советская инфраструктура зачастую не ремонтировалась с 1990х годов, а в августе очередной прорыв канализационного коллектора привел к массовому сбросу неочищенных стоков в реку Прут и ряд малых горных речек. В результате в водоемах погибла практически вся фауна, купаться в водоемах нельзя, а питьевую воду здесь пока лучше покупать привозную в бутылках. Местные жители жалуются в соцсетях и публикуют фото воды коричневого цвета, которая течет из их кранов.
Перебить критику бесхозяйственности и коррупции в Черновцах пытаются усилением патриотической пропаганды и русофобии. Под вездесущий национальный гимн в сторону Румынии движутся составы с карпатским лесом, да и значительная часть населения посматривает в ту же сторону.
 
ЭксклюзивЧерновцыэкологическая катастрофаРусофобияБуковина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
08:53Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы
08:52В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
08:45Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
08:36Носович о том, чем Россия должна ответить Латвии на запрет виз и обвинения в терроризме
08:32Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
08:30Марков назвал Украину государством-террористом из-за ситуации с Запорожской АЭС
08:22Представитель ВГА Запорожья рассказал, откуда поступают приказы атаковать ЗАЭС
08:18Дробницкий о закупке Польшей 500 HIMARS и роли России и тех, кто всех контролирует
08:15Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
08:14Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
08:09Украинский политик рассказал, какому региону больше всего досталось от ударов ВСУ
08:07Мелочи жизни. Как я писала письмо президенту Путину
08:00Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
07:55Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГА
07:48Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
07:45Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"
07:40ЕС еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на российскую нефть — Пушков
07:40Главное на 12 августа: в России и в мире
07:30Военный эксперт Хроленко объяснил, почему киевский режим еще не признал поражение
Лента новостейМолния