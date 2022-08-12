https://ukraina.ru/20220812/1037525041.html

Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы

Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы - 12.08.2022 Украина.ру

Черновцы в период боевых действий. Русофобские конкурсы на фоне экологической катастрофы

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T08:53

2022-08-12T08:53

2022-08-12T08:53

эксклюзив

черновцы

экологическая катастрофа

русофобия

буковина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037527773_424:0:1724:731_1920x0_80_0_0_ccf67b359742ca3e652bf34618fe0293.jpg

В столице украинской части Буковины, Черновцах, военные действия практически не ощущаются на первый взгляд.На блокпосту на въезде в город скучают двое полицейских, безразличными взглядами провожая въезжающий транспорт, да парочка бродячих собак, прибившихся к блокпосту лениво облаивают автомобили. Единственная область Украины, которая с 24 февраля не подвергалась никаким обстрелам, - Черновицкая. Здесь редко звучат сирены воздушной тревоги, а если и звучат иногда, на них никак не реагируют.Жизнь вроде бы как продолжается своим чередом. Лишь кое где у входа в кафе можно увидеть женщин в черном, что говорит о том, что там проходят поминки по очередному солдату ВСУ, сгинувшему в Донбассе.Незавидная судьба военнослужащих ВСУ заставляет многих мужчин искать пути нелегального выезда из страны во избежание мобилизации. Правоохранительные органы области чуть ли не ежедневно рапортуют, что прикрыли очередной канал перехода беглецов или задержали очередную группу, помогавшую им "козьими тропами" перейти в Румынию. Цены за подобные услуги на этом участке границы колеблются от 2 до 3 тысяч долларов. По другую сторону границы, в румынской Южной Буковине, у контрабандистов, как правило, есть встречающие сообщники. По неофициальным данным, около 25% населения Черновицкой области обзавелись еще и румынскими паспортами.Относительное спокойствие региона привлекает сюда внутренних переселенцев. В апреле-мае за стандартную советскую двухкомнатную "хрущевку" здесь требовали $ 400. Сейчас цены упали до 200, так как у большинства переселенцев заканчиваются деньги. Местных националистов возмущает, что в Черновцах сейчас чаще можно услышать русскую речь от людей, которые явно не любят бандеровцев. "Это было недавно в Черновцах. В город приехали десятки тысяч переселенцев с востока и юга Украины. Кафе и рестораны пешеходной улицы Кобылянской с полудня и до комендантского часа забиты до отказа. Язык – только русский. Не тот мягкий с румыноязычным акцентом, а настоящий суржик луганско-донецкого региона. Одну кофейню посетила одна "женщина" с мальчиком лет 5-6. Она каждый день сидела там несколько часов, пила кофе с пирожными и хорошее вино. Мальчик ел мороженое и пил "Колу". Вел себя как настоящий донбасский развращенный ребенок. Когда наконец его каприз надоел "женщине", она громко и строго прикрикнула на него: "Прекрати сейчас же, или отдам тебя бандеровцам!", - возмущается местный журналист-националист Петр Кобевко. При этом он же вспоминает, что их в детстве пугали цыганами, но считает это нормальным, так как цыгане, по его мнению, действительно крадут детей.До этого года в Черновцах еще сохранялись советские памятники, а население многонациональной Буковины не столь активно поддерживало национализм. И только этим летом под давлением Киева власти Черновцов решили снести памятник советским воинам-освободителям, расположенный на Соборной площади. Буковинский политолог Виталий Шморгун считает, что демонтаж памятника является лишь попыткой мэра Романа Кличука переключить внимание население от резкого повышения цен на проезд в транспорте, от запущенной городской инфраструктуры и проблем с водоснабжением.Местные националисты постепенно прибирают к рукам все гуманитарные и культурные программы области, насаждая русофобскую политику. На пятницу 12 августа в центре города ко Дню молодежи запланировано мероприятие с говорящим названием: "Русофобский квест", на котором должны собирать средства на помощь ВСУ, а победителем будет объявлен тот, кто проявит наибольшую степень русофобии.Власти города и области тем временем предупреждают местных жителей, что газового отопления зимой уже может не быть, поэтому необходимо переходить на твердотопливные котлы, там, где это возможно. Фактически, такой переход предполагает дальнейшее облысение Карпат, которые с 2014 года уже потеряли значительную часть своего лесного фонда. Лес и сейчас длинными составами еде в страны ЕС – Украина расплачивается природными богатствами за кредиты и вооружение стран Запада. Аналогичная ситуация и в соседней Молдавии, где на днях запретили перевозить дрова ночью, чтобы как-то воспрепятствовать незаконным вырубкам на фоне энергетического кризиса.Не лучше обстоят дела и с водными ресурсами. Советская инфраструктура зачастую не ремонтировалась с 1990х годов, а в августе очередной прорыв канализационного коллектора привел к массовому сбросу неочищенных стоков в реку Прут и ряд малых горных речек. В результате в водоемах погибла практически вся фауна, купаться в водоемах нельзя, а питьевую воду здесь пока лучше покупать привозную в бутылках. Местные жители жалуются в соцсетях и публикуют фото воды коричневого цвета, которая течет из их кранов.Перебить критику бесхозяйственности и коррупции в Черновцах пытаются усилением патриотической пропаганды и русофобии. Под вездесущий национальный гимн в сторону Румынии движутся составы с карпатским лесом, да и значительная часть населения посматривает в ту же сторону.

https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html

https://ukraina.ru/20220806/1037338957.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, черновцы, экологическая катастрофа, русофобия, буковина