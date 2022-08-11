В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру
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В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации
В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру
В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации
Слухи о том, что Пхеньян предложил направить добровольцев для участия в СВО – фейк, сообщил 11 августа на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости
2022-08-11T14:03
2022-08-11T14:03
новости
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Он уточнил, что подобные переговоры не ведутся, и правительство КНДР не планирует отправлять добровольцев в народные республики Донбасса.Ранее в сети появились сообщения о том, что КНДР якобы предложила отправить до 100 тысяч своих добровольцев в ДНР и ЛНР.Нечаев подчеркнул, что сил народных милиций республик и ВС РФ достаточно для выполнения всех задач СВО.
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новости, кндр, донбасс, сво, фейки, мид
Новости, КНДР, Донбасс, СВО, фейки, МИД

В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации

14:03 11.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Слухи о том, что Пхеньян предложил направить добровольцев для участия в СВО – фейк, сообщил 11 августа на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости
Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала и до конца являются фейками.
Он уточнил, что подобные переговоры не ведутся, и правительство КНДР не планирует отправлять добровольцев в народные республики Донбасса.
Ранее в сети появились сообщения о том, что КНДР якобы предложила отправить до 100 тысяч своих добровольцев в ДНР и ЛНР.

Нечаев подчеркнул, что сил народных милиций республик и ВС РФ достаточно для выполнения всех задач СВО.
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