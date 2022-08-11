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В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации

В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации - 11.08.2022 Украина.ру

В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперации

Слухи о том, что Пхеньян предложил направить добровольцев для участия в СВО – фейк, сообщил 11 августа на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости

2022-08-11T14:03

2022-08-11T14:03

2022-08-11T14:03

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Он уточнил, что подобные переговоры не ведутся, и правительство КНДР не планирует отправлять добровольцев в народные республики Донбасса.Ранее в сети появились сообщения о том, что КНДР якобы предложила отправить до 100 тысяч своих добровольцев в ДНР и ЛНР.Нечаев подчеркнул, что сил народных милиций республик и ВС РФ достаточно для выполнения всех задач СВО.

https://ukraina.ru/20220729/1037020478.html

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новости, кндр, донбасс, сво, фейки, мид