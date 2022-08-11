"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью - 11.08.2022 Украина.ру
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"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью
"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью - 11.08.2022 Украина.ру
"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью
Телеведущий Иван Ургант записал видео, в котором пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью, ролик появился в соцсетях
2022-08-11T11:40
2022-08-11T11:40
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"Дело непростое, время идет. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT?" — сказал он.Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.Ранее в Госдуме состоялось первое заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.Ургант ответил на это заявление язвительным комментарием.
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Новости, Ургант, Россия, ролик, IT-сектор

"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью

11:40 11.08.2022
 
© Вечерний Ургант/Скриншот
© Вечерний Ургант/Скриншот
Читать в
Телеведущий Иван Ургант записал видео, в котором пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью, ролик появился в соцсетях
"Дело непростое, время идет. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT?" — сказал он.
Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.
Ранее в Госдуме состоялось первое заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.
Ургант ответил на это заявление язвительным комментарием.
Олег Винник
9 июня 2021, 13:20
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