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"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью

"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью - 11.08.2022 Украина.ру

"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью

Телеведущий Иван Ургант записал видео, в котором пожаловался на тяжелую жизнь и поделился с публикой своей растерянностью, ролик появился в соцсетях

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

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"Дело непростое, время идет. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT?" — сказал он.Позднее стало известно, что ролик был снят в качестве рекламы для одного из онлайн-порталов для образовательных программ.Ранее в Госдуме состоялось первое заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.Ургант ответил на это заявление язвительным комментарием.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ургант, россия, ролик, it-сектор