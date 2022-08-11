Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037523562.html
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - 11.08.2022 Украина.ру
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передало 11 августа РИА Новости
2022-08-11T09:00
2022-08-11T09:00
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/99/1030719900_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_9e5e8e2d82583fbc98e94636bf1f2126.jpg.webp
"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал Мурадов.По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.На днях Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://ukraina.ru/20220810/1037492432.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/99/1030719900_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_bdbfd3189cd76b51be1658005e4f28a1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым
Новости, Крым

Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

09:00 11.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передало 11 августа РИА Новости
"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал Мурадов.
По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.

"Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", - подчеркнул Мурадов.

По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.
На днях Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:12
"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать КрымУкраинская армия собралась атаковать Крым, и для этого намерена ударить по Крымскому мосту. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа сообщил генерал ВСУ Дмитрий Марченко
 
НовостиКрым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума
09:15"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
09:00Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
09:00Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского
08:45Генерал рассказал о революции в артиллерии
08:45"Воюют не пушки, а батареи": Норин рассказал, что не хватает Украине на фронте
08:30"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину
08:30Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего
08:15Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО
08:03Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов"
08:02Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям
08:02Иван Скориков о Запорожской республике и о перспективах ее вхождения в РФ
08:00Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе
07:46Спасатели ДНР остановили утечку аммиака на пивзаводе в Донецке
07:45Николаев во время войны. Власть ловит диверсантов и не видит катастрофы
07:45Эксперт назвал единственный способ сделать Rutube эффективным
07:33НАТО оправдает применение ядерного оружия - дипломат
07:30"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО
07:20Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ
07:15Автор "Википедии" рассказал, как отделяет хулиганство от правды
Лента новостейМолния