https://ukraina.ru/20220811/1037523562.html
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - 11.08.2022 Украина.ру
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передало 11 августа РИА Новости
2022-08-11T09:00
2022-08-11T09:00
2022-08-11T09:00
новости
крым
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"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал Мурадов.По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.На днях Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://ukraina.ru/20220810/1037492432.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым
Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передало 11 августа РИА Новости
"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал Мурадов.
По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.
"Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.
На днях Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.