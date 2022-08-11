https://ukraina.ru/20220811/1037523562.html

Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - 11.08.2022 Украина.ру

Постпред Крыма ответил на обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передало 11 августа РИА Новости

2022-08-11T09:00

2022-08-11T09:00

2022-08-11T09:00

новости

крым

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"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал Мурадов.По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.На днях Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ukraina.ru/20220810/1037492432.html

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новости, крым