Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко" - 11.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"
Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко" - 11.08.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"
Взятие союзными войсками посёлка Пески стало большим успехом, потому что оно даёт возможность окружения Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-11T16:44
2022-08-11T16:44
спецоперация
новости
юрий кнутов
авдеевка
пески
киевский режим
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Он сообщил, что штурм хорошо укреплённой Авдеевки "в лоб" представляет собой весьма трудную задачу.Эксперт добавил, что, по его мнению, при окружении Авдеевки необходимо оставить "бутылочное горлышко", чтобы дать возможность войскам киевского режима выйти из "котла", прекратив сопротивление.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037351121.html
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новости, юрий кнутов, авдеевка, пески, киевский режим
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Авдеевка, Пески, киевский режим

Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"

16:44 11.08.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Взятие союзными войсками посёлка Пески стало большим успехом, потому что оно даёт возможность окружения Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он сообщил, что штурм хорошо укреплённой Авдеевки "в лоб" представляет собой весьма трудную задачу.

Мы пытаемся перемалывать их укрепления, идёт небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции и вышли из котла.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Эксперт добавил, что, по его мнению, при окружении Авдеевки необходимо оставить "бутылочное горлышко", чтобы дать возможность войскам киевского режима выйти из "котла", прекратив сопротивление.
Виктор Баранец интервью
6 августа, 06:15
Военный эксперт Баранец: после взятия Авдеевки обстрелы Донецка не прекратятсяЧтобы прекратились обстрелы Донецка, Авдеевку взять мало, новое оружие, поставленное из США позволит по-прежнему бить по городоу. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовАвдеевкаПескикиевский режим
 
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