https://ukraina.ru/20220811/1037522561.html

Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"

Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко" - 11.08.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"

Взятие союзными войсками посёлка Пески стало большим успехом, потому что оно даёт возможность окружения Авдеевки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-08-11T16:44

2022-08-11T16:44

2022-08-11T16:44

спецоперация

новости

юрий кнутов

авдеевка

пески

киевский режим

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Он сообщил, что штурм хорошо укреплённой Авдеевки "в лоб" представляет собой весьма трудную задачу.Эксперт добавил, что, по его мнению, при окружении Авдеевки необходимо оставить "бутылочное горлышко", чтобы дать возможность войскам киевского режима выйти из "котла", прекратив сопротивление.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037351121.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, авдеевка, пески, киевский режим