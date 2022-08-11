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Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе
Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе - 11.08.2022 Украина.ру
Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе
Русскому артисту, который хочет достичь успеха на западной сцене нужно быть уникальным и национальным как советская певица Людмила Зыкина, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T08:00
2022-08-11T08:00
2022-08-11T08:00
новости
певица
сергей лазарев
оркестр
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По его мнению, уезжающие на Запад из-за спецоперации артисты не достигнут там желанного успеха, исполняя песни на английском языке из-за слишком большой конкуренции с носителями.Напротив же, артисты пропагандирующие уникальную русскую культуру, такие как виолончелист Ростислав Ростропович, балерина Галина Уланова или певица Людмила Зыкина, были и будут востребованы и популярны.Он отметил, что Зыкина выступала в Соединенных Штатах не только перед русской диаспорой, но и для американцев. Соседов напомнил, что у певицы было 16 гастролей в США еще в советское время.В качестве антипримера он привел певца Сергея Лазарева, выпускающего песни на английском языке, чтобы "завоевать" западную публику.
https://ukraina.ru/20220810/1037495285.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, сергей лазарев, оркестр
Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе
Русскому артисту, который хочет достичь успеха на западной сцене нужно быть уникальным и национальным как советская певица Людмила Зыкина, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, уезжающие на Запад из-за спецоперации артисты не достигнут там желанного успеха, исполняя песни на английском языке из-за слишком большой конкуренции с носителями.
Напротив же, артисты пропагандирующие уникальную русскую культуру, такие как виолончелист Ростислав Ростропович, балерина Галина Уланова или певица Людмила Зыкина, были и будут востребованы и популярны.
Он отметил, что Зыкина выступала в Соединенных Штатах не только перед русской диаспорой, но и для американцев. Соседов напомнил, что у певицы было 16 гастролей в США еще в советское время.
Потому что там нет такой певицы, как Зыкина. Никто не поет русские народные песни под оркестр русских народных инструментов. И нет такой школы вокальной как у Зыкиной.
В качестве антипримера он привел певца Сергея Лазарева, выпускающего песни на английском языке, чтобы "завоевать" западную публику.