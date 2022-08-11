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Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе

Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе - 11.08.2022 Украина.ру

Соседов объяснил успех Людмилы Зыкиной на Западе

Русскому артисту, который хочет достичь успеха на западной сцене нужно быть уникальным и национальным как советская певица Людмила Зыкина, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

новости

певица

сергей лазарев

оркестр

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По его мнению, уезжающие на Запад из-за спецоперации артисты не достигнут там желанного успеха, исполняя песни на английском языке из-за слишком большой конкуренции с носителями.Напротив же, артисты пропагандирующие уникальную русскую культуру, такие как виолончелист Ростислав Ростропович, балерина Галина Уланова или певица Людмила Зыкина, были и будут востребованы и популярны.Он отметил, что Зыкина выступала в Соединенных Штатах не только перед русской диаспорой, но и для американцев. Соседов напомнил, что у певицы было 16 гастролей в США еще в советское время.В качестве антипримера он привел певца Сергея Лазарева, выпускающего песни на английском языке, чтобы "завоевать" западную публику.

https://ukraina.ru/20220810/1037495285.html

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2022

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новости, певица, сергей лазарев, оркестр