Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену - 10.08.2022 Украина.ру
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Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену
Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену - 10.08.2022 Украина.ру
Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену
Уехавшим российским звездам никогда не покорить английскую или американскую сцену, потому что они не носители языка, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T13:40
2022-08-10T13:40
новости
сергей лазарев
певец
америка
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В пример он привел певца Сергея Лазарева, который записал несколько песен на английском языке.По мнению Соседова, в мире культуры ценится эксклюзив. В качестве примера он назвал русский балет и его выдающихся представительниц Галину Уланову и Майю Плисецкую. Соседов отметил, что "близко нет в мире балерин, похожих, или хотя бы приближающихся к Улановой и Плисецкой".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20210928/1032341175.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, сергей лазарев, певец, америка
Новости, Сергей Лазарев, певец, Америка

Соседов объяснил, почему Сергею Лазареву никогда не покорить западную сцену

13:40 10.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к, посвященная конкурсу "Евровидение - 2019"
П/к, посвященная конкурсу Евровидение - 2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Уехавшим российским звездам никогда не покорить английскую или американскую сцену, потому что они не носители языка, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В пример он привел певца Сергея Лазарева, который записал несколько песен на английском языке.
Они бы мозгами пораскинули своими, что никогда они не будут конкурентоспособными с английскими, американскими и другими исполнителями. Это же глупо, потому что вы не носители языка.
По мнению Соседова, в мире культуры ценится эксклюзив. В качестве примера он назвал русский балет и его выдающихся представительниц Галину Уланову и Майю Плисецкую. Соседов отметил, что "близко нет в мире балерин, похожих, или хотя бы приближающихся к Улановой и Плисецкой".
Полный текст интервью читайте здесь.
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