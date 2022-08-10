Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь" - 10.08.2022 Украина.ру
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Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь"
Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь" - 10.08.2022 Украина.ру
Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь"
Около 90% территории Херсонской области покрыто сотовой связью, заявила 9 августа заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в ходе беседы с журналистами.
2022-08-10T07:59
2022-08-10T08:00
екатерина губарева
херсонская область
мобильная связь
восстановление
новости
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По ее словам, затруднения с покрытием есть только в районах боевых действий.Губарева также добавила, что в регионе уже установили необходимое количество вышек мобильной связи, и в настоящее время власти работают над улучшением ее качества. По ее словам, для того, чтобы восстановить мобильную связь в прифронтовых районах, необходимо создать резервные каналы связи.Напомним, ранее украинские власти отключили Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета
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екатерина губарева, херсонская область, мобильная связь, восстановление, новости
Екатерина Губарева, Херсонская область, мобильная связь, восстановление, Новости

Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь"

07:59 10.08.2022 (обновлено: 08:00 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВ Крыму запустили первые станции мобильной связи стандарта LTE
В Крыму запустили первые станции мобильной связи стандарта LTE - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Около 90% территории Херсонской области покрыто сотовой связью, заявила 9 августа заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в ходе беседы с журналистами.
По ее словам, затруднения с покрытием есть только в районах боевых действий.

Мы считаем, что 90% территории Херсонской области уже покрыто мобильной связью, но есть территории, где связь либо плохая, либо она отсутствует - это прифронтовая территория.

Екатерина Губарева
Заместитель главы администрации Херсонской области
Губарева также добавила, что в регионе уже установили необходимое количество вышек мобильной связи, и в настоящее время власти работают над улучшением ее качества. По ее словам, для того, чтобы восстановить мобильную связь в прифронтовых районах, необходимо создать резервные каналы связи.

И сейчас мы частотный диапазон распределили между операторами, поэтому качество связи улучшится, где-то приблизительно к середине сентября будет заметный скачок улучшения качества связи.

Екатерина Губарева
Заместитель главы администрации Херсонской области
Напомним, ранее украинские власти отключили Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета
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Екатерина ГубареваХерсонская областьмобильная связьвосстановлениеНовости
 
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