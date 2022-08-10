https://ukraina.ru/20220810/1037471843.html

Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь"

Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь" - 10.08.2022 Украина.ру

Екатерина Губарева: "Почти вся Херсонская область получила мобильную связь"

Около 90% территории Херсонской области покрыто сотовой связью, заявила 9 августа заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в ходе беседы с журналистами.

2022-08-10T07:59

2022-08-10T07:59

2022-08-10T08:00

екатерина губарева

херсонская область

мобильная связь

восстановление

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/25/1017732543_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_08bc6469631c6878b7795e8b5446f921.jpg

По ее словам, затруднения с покрытием есть только в районах боевых действий.Губарева также добавила, что в регионе уже установили необходимое количество вышек мобильной связи, и в настоящее время власти работают над улучшением ее качества. По ее словам, для того, чтобы восстановить мобильную связь в прифронтовых районах, необходимо создать резервные каналы связи.Напомним, ранее украинские власти отключили Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета

https://ukraina.ru/20220304/1033436275.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

екатерина губарева, херсонская область, мобильная связь, восстановление, новости