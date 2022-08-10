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Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует

Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует - 10.08.2022 Украина.ру

Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует

Идея о том, чтобы привлечь для штурмовых действий пехотные подразделения из Сирии или КНДР не выдерживает никакой критики, заявил военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру.

2022-08-10T06:45

2022-08-10T06:45

2022-08-10T06:45

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По словам эксперта, качество сирийской пехоты – "катастрофически плохое", а северокорейской – "неизвестное", и вряд ли власти КНДР согласятся ее отправить.Кроме того, Норин отметил, что это может иметь негативные политические последствия.Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие боевого слаживания иностранных частей с российскими.По мнению Норина, чтобы победить, все же лучшим вариантом будет привлекать русскую пехоту.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, евгений норин, сирия, кндр, украина, сво