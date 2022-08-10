Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220810/1037468609.html
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует - 10.08.2022 Украина.ру
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует
Идея о том, чтобы привлечь для штурмовых действий пехотные подразделения из Сирии или КНДР не выдерживает никакой критики, заявил военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру.
2022-08-10T06:45
2022-08-10T06:45
спецоперация
новости
евгений норин
сирия
кндр
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102534/52/1025345201_0:0:2017:1134_1920x0_80_0_0_5d71d9dd26497918cdf098754e27ec75.jpg
По словам эксперта, качество сирийской пехоты – "катастрофически плохое", а северокорейской – "неизвестное", и вряд ли власти КНДР согласятся ее отправить.Кроме того, Норин отметил, что это может иметь негативные политические последствия.Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие боевого слаживания иностранных частей с российскими.По мнению Норина, чтобы победить, все же лучшим вариантом будет привлекать русскую пехоту.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102534/52/1025345201_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_e0b86b8be33eaf26b230619106567b1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений норин, сирия, кндр, украина, сво
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Сирия, КНДР, Украина, СВО

Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует

06:45 10.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж и его окрестности - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать в
Идея о том, чтобы привлечь для штурмовых действий пехотные подразделения из Сирии или КНДР не выдерживает никакой критики, заявил военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру.
По словам эксперта, качество сирийской пехоты – "катастрофически плохое", а северокорейской – "неизвестное", и вряд ли власти КНДР согласятся ее отправить.
Кроме того, Норин отметил, что это может иметь негативные политические последствия.
Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда. Я уже представляю заголовки в СМИ, что "Россия привела на Украину сирийских террористов, которые грабят Кривой Рог". Я этого не хочу, а такие инциденты будут, потому что таковы люди и такова война.
Евгений Норин
Военный эксперт
Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие боевого слаживания иностранных частей с российскими.
Если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.
Евгений Норин
Военный эксперт
По мнению Норина, чтобы победить, все же лучшим вариантом будет привлекать русскую пехоту.
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:45
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНРКНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринСирияКНДРУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
09:00Хроника событий на Украине на утро 10 августа
09:00Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
08:52Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
08:51Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе
08:45Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
08:38Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами
08:31Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
08:30Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
08:24Главное на 10 августа: в России и в мире
08:23"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:18Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
08:15Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
08:10Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
08:04Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
08:00Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
08:00Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Лента новостейМолния