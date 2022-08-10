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Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует - 10.08.2022 Украина.ру
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует
Идея о том, чтобы привлечь для штурмовых действий пехотные подразделения из Сирии или КНДР не выдерживает никакой критики, заявил военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру.
2022-08-10T06:45
2022-08-10T06:45
2022-08-10T06:45
спецоперация
новости
евгений норин
сирия
кндр
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сво
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По словам эксперта, качество сирийской пехоты – "катастрофически плохое", а северокорейской – "неизвестное", и вряд ли власти КНДР согласятся ее отправить.Кроме того, Норин отметил, что это может иметь негативные политические последствия.Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие боевого слаживания иностранных частей с российскими.По мнению Норина, чтобы победить, все же лучшим вариантом будет привлекать русскую пехоту.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, сирия, кндр, украина, сво
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Сирия, КНДР, Украина, СВО
Евгений Норин: Привлекать пехоту из союзных государств не следует
Идея о том, чтобы привлечь для штурмовых действий пехотные подразделения из Сирии или КНДР не выдерживает никакой критики, заявил военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру.
По словам эксперта, качество сирийской пехоты – "катастрофически плохое", а северокорейской – "неизвестное", и вряд ли власти КНДР согласятся ее отправить.
Кроме того, Норин отметил, что это может иметь негативные политические последствия.
Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда. Я уже представляю заголовки в СМИ, что "Россия привела на Украину сирийских террористов, которые грабят Кривой Рог". Я этого не хочу, а такие инциденты будут, потому что таковы люди и такова война.
Евгений Норин
Военный эксперт
Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие боевого слаживания иностранных частей с российскими.
Если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.
Евгений Норин
Военный эксперт
По мнению Норина, чтобы победить, все же лучшим вариантом будет привлекать русскую пехоту.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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