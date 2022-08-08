Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе - 08.08.2022 Украина.ру
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Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе
Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе - 08.08.2022 Украина.ру
Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе
Губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
2022-08-08T13:59
2022-08-08T13:59
николаев
зачистки
предательство
украина
новости
илья кива
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События в Николаеве у себя в Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сослался на свои источники в правоохранительных органах, согласно которым более ста жителей Николаева арестовали и увезли в Киев. Аресты нигде не зарегистрированы, граждан засчитают пропавшими без вести. Среди арестованных, утверждает бывший парламентарий, представители бизнеса и запрещенных политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария.С 5 по 8 августа в Николаеве объявили комендантский час. Город закрыли для того, чтобы силовики выискивали "предателей и коллаборантов".
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николаев, зачистки, предательство, украина, новости, илья кива

Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе

13:59 08.08.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Ким
Зеленский Ким - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
Поймали пять человек, которые были в розыске. Одну… не ботоферму, а, как она… оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты, и так далее. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить. Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны
Виталий Ким
губернатор Николаевской области
События в Николаеве у себя в Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сослался на свои источники в правоохранительных органах, согласно которым более ста жителей Николаева арестовали и увезли в Киев. Аресты нигде не зарегистрированы, граждан засчитают пропавшими без вести.
Среди арестованных, утверждает бывший парламентарий, представители бизнеса и запрещенных политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария.
С 5 по 8 августа в Николаеве объявили комендантский час. Город закрыли для того, чтобы силовики выискивали "предателей и коллаборантов".
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:46Спецоперация
Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями НиколаеваВ Николаеве будет введен усиленный комендантский час на трое суток, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 5 августа в своем телеграм-канале.
 
НиколаевзачисткипредательствоУкраинаНовостиИлья Кива
 
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