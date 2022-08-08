https://ukraina.ru/20220808/1037409571.html

Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе

Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе - 08.08.2022 Украина.ру

Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе

Губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале

2022-08-08T13:59

2022-08-08T13:59

2022-08-08T13:59

николаев

зачистки

предательство

украина

новости

илья кива

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События в Николаеве у себя в Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сослался на свои источники в правоохранительных органах, согласно которым более ста жителей Николаева арестовали и увезли в Киев. Аресты нигде не зарегистрированы, граждан засчитают пропавшими без вести. Среди арестованных, утверждает бывший парламентарий, представители бизнеса и запрещенных политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария.С 5 по 8 августа в Николаеве объявили комендантский час. Город закрыли для того, чтобы силовики выискивали "предателей и коллаборантов".

https://ukraina.ru/20220805/1037333880.html

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николаев, зачистки, предательство, украина, новости, илья кива