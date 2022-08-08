Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе
Губернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
Поймали пять человек, которые были в розыске. Одну… не ботоферму, а, как она… оборудование, которое регистрирует фейковые аккаунты, и так далее. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить. Никто никого не расстрелял, русскоязычные не расстреляны
События в Николаеве у себя в Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сослался на свои источники в правоохранительных органах, согласно которым более ста жителей Николаева арестовали и увезли в Киев. Аресты нигде не зарегистрированы, граждан засчитают пропавшими без вести.
Среди арестованных, утверждает бывший парламентарий, представители бизнеса и запрещенных политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария.
С 5 по 8 августа в Николаеве объявили комендантский час. Город закрыли для того, чтобы силовики выискивали "предателей и коллаборантов".