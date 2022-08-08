Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
В болгарском портовом городе Царево мальчик нашел украинскую мину у берега. Ребенок рассказал об этом спасателям, мину уничтожили. Об этом сообщает ТГ-канал Sputnik Ближнее зарубежье 8 августа
Боеприпас оказался противопехотной миной. Группа военнослужащих ВМС Болгарии уничтожила ее, не доставая из воды.
"Чтобы снизить риски при уничтожении боеприпаса, военные решили не извлекать его из воды и не транспортировать", - подтвердили в пресс-службе Минобороны Болгарии.
Ранее у берегов Болгарии находили и уничтожали дрейфующие украинские якорные морские мины.
1 апреля, 16:00Крыму угрожают дрейфующие в Чёрном море украинские миныСорванные с минрепов мины, которые украинские военные установили вдоль побережья Одессы, представляют реальную угрозу для судоходства в Крыму. Пострадать могут как суда, проходящие в северо-западной части Чёрного моря, так и корабли, курсирующие в непосредственной близости от полуострова. В любой момент течение может прибить мину к берегу