Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии

Крыму угрожают дрейфующие в Чёрном море украинские мины Сорванные с минрепов мины, которые украинские военные установили вдоль побережья Одессы, представляют реальную угрозу для судоходства в Крыму. Пострадать могут как суда, проходящие в северо-западной части Чёрного моря, так и корабли, курсирующие в непосредственной близости от полуострова. В любой момент течение может прибить мину к берегу