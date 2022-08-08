Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии - 08.08.2022 Украина.ру
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Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии - 08.08.2022 Украина.ру
Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
В болгарском портовом городе Царево мальчик нашел украинскую мину у берега. Ребенок рассказал об этом спасателям, мину уничтожили. Об этом сообщает ТГ-канал Sputnik Ближнее зарубежье 8 августа
2022-08-08T11:51
2022-08-08T11:51
новости
мины
болгария
побережье
спасатели
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Боеприпас оказался противопехотной миной. Группа военнослужащих ВМС Болгарии уничтожила ее, не доставая из воды. Ранее у берегов Болгарии находили и уничтожали дрейфующие украинские якорные морские мины.
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новости, мины, болгария, побережье, спасатели

Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии

11:51 08.08.2022
 
© пресс-служба Минобороны БолгарииУкраинская мина в Царево в Болгарии
Украинская мина в Царево в Болгарии
© пресс-служба Минобороны Болгарии
Читать в
В болгарском портовом городе Царево мальчик нашел украинскую мину у берега. Ребенок рассказал об этом спасателям, мину уничтожили. Об этом сообщает ТГ-канал Sputnik Ближнее зарубежье 8 августа
Боеприпас оказался противопехотной миной. Группа военнослужащих ВМС Болгарии уничтожила ее, не доставая из воды.
"Чтобы снизить риски при уничтожении боеприпаса, военные решили не извлекать его из воды и не транспортировать", - подтвердили в пресс-службе Минобороны Болгарии.
Ранее у берегов Болгарии находили и уничтожали дрейфующие украинские якорные морские мины.
морская мина водолазы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 16:00
Крыму угрожают дрейфующие в Чёрном море украинские миныСорванные с минрепов мины, которые украинские военные установили вдоль побережья Одессы, представляют реальную угрозу для судоходства в Крыму. Пострадать могут как суда, проходящие в северо-западной части Чёрного моря, так и корабли, курсирующие в непосредственной близости от полуострова. В любой момент течение может прибить мину к берегу
 
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