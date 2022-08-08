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Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину
Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину - 08.08.2022 Украина.ру
Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину
Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют Украине, не доходит до конечных пунктов назначения в стране – это мошенничество, заявила член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт в своем Twitter, комментируя документальный фильм телекомпании CBS
2022-08-08T07:24
2022-08-08T07:24
2022-08-08T07:24
оружие
запад
сша
новости
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Похожее мнение выразила еще одна представительница республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя фильм, заявила, что всегда была против поставок Киеву, поскольку эта помощь никогда не была связана с украинским народом.CBS руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил, что только около 30% поставок "достигает конечного пункта назначения".Ранее стало известно, что Запад увеличил объемы и расширил ассортимент поставляемого на Украину вооружения. Позже Москва заявляла, что любые грузы подобного содержания, направляемые Киеву, станут законными целями ВС РФ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, запад, сша, новости
Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину
Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют Украине, не доходит до конечных пунктов назначения в стране – это мошенничество, заявила член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт в своем Twitter, комментируя документальный фильм телекомпании CBS
Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине - это мошенничество
Лорен Бойберт
Член Палаты представителей Конгресса США
Похожее мнение выразила еще одна представительница республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя фильм, заявила, что всегда была против поставок Киеву, поскольку эта помощь никогда не была связана с украинским народом.
CBS руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил, что только около 30% поставок "достигает конечного пункта назначения".
Ранее стало известно, что Запад увеличил объемы и расширил ассортимент поставляемого на Украину вооружения. Позже Москва заявляла, что любые грузы подобного содержания, направляемые Киеву, станут законными целями ВС РФ.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.