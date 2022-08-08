https://ukraina.ru/20220808/1037389110.html

Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину

Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину - 08.08.2022 Украина.ру

Член конгресса США назвала мошенничеством поставки оружия на Украину

Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют Украине, не доходит до конечных пунктов назначения в стране – это мошенничество, заявила член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт в своем Twitter, комментируя документальный фильм телекомпании CBS

2022-08-08T07:24

2022-08-08T07:24

2022-08-08T07:24

оружие

запад

сша

новости

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Похожее мнение выразила еще одна представительница республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя фильм, заявила, что всегда была против поставок Киеву, поскольку эта помощь никогда не была связана с украинским народом.CBS руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил, что только около 30% поставок "достигает конечного пункта назначения".Ранее стало известно, что Запад увеличил объемы и расширил ассортимент поставляемого на Украину вооружения. Позже Москва заявляла, что любые грузы подобного содержания, направляемые Киеву, станут законными целями ВС РФ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220805/1037350805.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, запад, сша, новости