Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия? - 06.08.2022 Украина.ру
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Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?
Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия? - 06.08.2022 Украина.ру
Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?
Дегуманизация жителей Донбасса на Украине проводилась в рамках общей политики русофобии по образцу расчеловечивания сербов Западом, утверждал при жизни... Украина.ру, 06.08.2022
2022-08-06T08:32
2022-08-06T08:32
украина
русофобия
эксклюзив
донбасс
павел рудяков
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Дегуманизация жителей Донбасса на Украине проводилась в рамках общей политики русофобии по образцу расчеловечивания сербов Западом, утверждал при жизни известный украинский политолог Павел Рудяков, о чем неоднократно говорил в своих интервью изданию Украина.ру.Весной 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — нарратив, навязанный Россией. Слова чиновника столь высокого ранга могут служить примером того, как власти Украины отказывают в праве на существование самобытному, но неудобному с точки зрения концепции моноэтнического государства региону.Комментарий Павла Рудякова:— Данилов — это услужливый идиот, который почувствовал власть и потерял связь с реальностью, возомнив себя не тем, кто он есть. Слова Данилова нет смысла обсуждать. Это недалёкий человек, который возомнил себя не только стратегом, карающим мечом, но и мыслителем. Ему не отведено много времени.Что касается донбассофобии, то она же культивировалась. На днях была скорбная годовщина агрессии США и НАТО против Югославии. В 1999 году вечером 24 марта упали первые бомбы и ракеты…Югославский кризис был связан в первую очередь с ослаблением Сербии. Тогда США как сопровождение запустили кампанию по дискредитации и дегуманизации сербов, которую подхватили европейцы. Наш известный политический деятель, поэт, ныне покойный, к сожалению, Борис Олейник написал эссе "Сатанизация сербов: кому она нужна?". По этой технологической модели в 2014 году началась сатанизация и дегуманизация Донбасса, как поступили с сербами, чтобы убивать женщин, детей и стариков.Это стало возможным благодаря очень мощной обработке общественного сознания. Обыденное сознание склонно к бинарности, к черно-белому восприятию. Кроме того, сыграл свою роль патриотизм в майданной интерпретации. Стало значительно больше людей, которых нельзя было заподозрить в том, что они могут воспринять донбассофобию, русофобию и культивирование таких исторических персонажей, как Шухевич и Бандера.О гуманитарной политике— Мой отец — коренной одессит, мы украинцы. В словаре русских фамилий нет фамилии "Рудяков". Очевидно, это русифицированная фамилия "Рудяк". Мой родной язык — русский, и украинская власть в отношении меня должна была проводить гуманитарную политику, чтобы дать мне возможность говорить на родном языке.Гуманитарная же политика киевской власти, начиная с Кравчука, была функциональной, она служила разделению, выделению очередной группы врагов. Объединение националистической части общества осуществлялось, таким образом, не вокруг общей идеи, а против, при том, как говорят националисты, против "москалей". Все это усугублялось. Я свободно владею украинским языком, но в быту — русскоговорящий. На работе в Академии наук я говорил по-украински, но своим не становился, поскольку для националистов я чужой, "москаль".Потом пришел Ющенко в начале 2000-х и сказал: "думайте по-украински", это уже было нарушением моих прав. После Ющенко в 2014 году произошел не шаг, а уже скачок: "думай" по-украински, но при этом так, как тебе говорит нынешняя власть. Вся гуманитарная политика в 90-х была направлена на разделение, и это делалось сознательно.
https://ukraina.ru/20210325/1030941846.html
https://ukraina.ru/20191210/1025985266.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
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украина, русофобия, эксклюзив, донбасс, павел рудяков

Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

08:32 06.08.2022
 
Рудяков русофобия коллаж
Рудяков русофобия коллаж
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Денис Рудометов
автор Украина.ру
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Дегуманизация жителей Донбасса на Украине проводилась в рамках общей политики русофобии по образцу расчеловечивания сербов Западом, утверждал при жизни известный украинский политолог Павел Рудяков, о чем неоднократно говорил в своих интервью изданию Украина.ру.
Весной 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — нарратив, навязанный Россией.
Слова чиновника столь высокого ранга могут служить примером того, как власти Украины отказывают в праве на существование самобытному, но неудобному с точки зрения концепции моноэтнического государства региону.
памятник Слава шахтерскому труду донецк - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта 2021, 12:50
«Советский нарратив». Название «Донбасс» было придумано украинцемУкраинские чиновники не знакомы с общеизвестными фактами из школьных учебников
Комментарий Павла Рудякова:
— Данилов — это услужливый идиот, который почувствовал власть и потерял связь с реальностью, возомнив себя не тем, кто он есть. Слова Данилова нет смысла обсуждать. Это недалёкий человек, который возомнил себя не только стратегом, карающим мечом, но и мыслителем. Ему не отведено много времени.
Что касается донбассофобии, то она же культивировалась. На днях была скорбная годовщина агрессии США и НАТО против Югославии. В 1999 году вечером 24 марта упали первые бомбы и ракеты…
Югославский кризис был связан в первую очередь с ослаблением Сербии. Тогда США как сопровождение запустили кампанию по дискредитации и дегуманизации сербов, которую подхватили европейцы.
Наш известный политический деятель, поэт, ныне покойный, к сожалению, Борис Олейник написал эссе "Сатанизация сербов: кому она нужна?". По этой технологической модели в 2014 году началась сатанизация и дегуманизация Донбасса, как поступили с сербами, чтобы убивать женщин, детей и стариков.
Это стало возможным благодаря очень мощной обработке общественного сознания. Обыденное сознание склонно к бинарности, к черно-белому восприятию. Кроме того, сыграл свою роль патриотизм в майданной интерпретации. Стало значительно больше людей, которых нельзя было заподозрить в том, что они могут воспринять донбассофобию, русофобию и культивирование таких исторических персонажей, как Шухевич и Бандера.
Павел Рудяков - РИА Новости, 1920, 10.12.2019
10 декабря 2019, 15:44
Павел Рудяков: кто онУкраинский политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива». Доктор филологических наук, профессор филологии
О гуманитарной политике
— Мой отец — коренной одессит, мы украинцы. В словаре русских фамилий нет фамилии "Рудяков". Очевидно, это русифицированная фамилия "Рудяк". Мой родной язык — русский, и украинская власть в отношении меня должна была проводить гуманитарную политику, чтобы дать мне возможность говорить на родном языке.
Гуманитарная же политика киевской власти, начиная с Кравчука, была функциональной, она служила разделению, выделению очередной группы врагов. Объединение националистической части общества осуществлялось, таким образом, не вокруг общей идеи, а против, при том, как говорят националисты, против "москалей". Все это усугублялось. Я свободно владею украинским языком, но в быту — русскоговорящий. На работе в Академии наук я говорил по-украински, но своим не становился, поскольку для националистов я чужой, "москаль".
Потом пришел Ющенко в начале 2000-х и сказал: "думайте по-украински", это уже было нарушением моих прав. После Ющенко в 2014 году произошел не шаг, а уже скачок: "думай" по-украински, но при этом так, как тебе говорит нынешняя власть. Вся гуманитарная политика в 90-х была направлена на разделение, и это делалось сознательно.
 
УкраинаРусофобияЭксклюзивДонбассПавел Рудяков
 
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