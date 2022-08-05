https://ukraina.ru/20220805/1037344893.html

Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова

Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова - 05.08.2022 Украина.ру

Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T15:18

2022-08-05T15:18

2022-08-05T16:31

эксклюзив

сергей лавров

россия

энтони блинкен

сша

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азия

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g20

санкции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся, как утверждают западные политики, в международной изоляции, спустя неделю после африканского турне, всерьёз встревожившего США и Европу, отправился в новую поездку. На этот раз в Юго-Восточную Азию.Юго-Восточная Азия в российском фарватере3 августа глава МИД РФ совершил визит в Мьянму, где провёл переговоры со своим коллегой Вунна Маун Лвином и премьер-министром Временного правительства Мин Аун Хлайном, в ходе которых стороны обсудили развитие российско-мьянманских отношений и геополитическую обстановку, формирующуюся на фоне введённых Западом санкций отношении Москвы и Нейпьидо, а также подтвердили близость позиций по ключевым региональным и глобальным проблемам и выразили готовность к координации действий на международной арене. Помимо общего видения политической обстановки в мире, Россия и Мьянма наращивают сотрудничество в экономической сфере: как подчеркнул Лавров, несмотря на пандемию, в 2021 году существенно вырос товарооборот — на 20 %, а за первое полугодие 2022 года — ещё на 50 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Из Мьянмы главный российский дипломат полетел в Камбоджу для участия в министерских мероприятиях по линиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). И вот здесь-то «изоляция» проявилась в полной мере!Сначала встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым нужно было обсудить ситуацию на Украине, прежде всего реализацию зерновой сделки, сирийский вопрос, подготовку к предстоящей встрече президентов двух стран в Сочи и перспективы российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере главным образом. На встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосса Салэмсаем Коммаситом речь шла о наращивании кооперации с Россией в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях, а обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость подходов стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, в повестке дня Лаврова были переговоры с коллегами из Камбоджи, Брунея, Таиланда. С министром иностранных дел Китая Ван И глава российского внешнеполитического ведомства вообще встретился третий раз за месяц. Лавров назвал стратегическое партнёрство РФ и КНР одной из опор движения за торжество международного права, прежде всего Устава ООН, провозгласившего основополагающий принцип суверенного равенства государств, который США нарушают повседневно, повсеместно.«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности. Точно так же, как они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал всё русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне, и которые они просто растоптали», — сказал Лавров.Министры выразили удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, не подверженных влиянию внешней конъюнктуры, в частности взаимодействием на площадке ООН. В дальнейшем стороны настроены наращивать практическое сотрудничество и внешнеполитическую координацию, говорится в заявлении МИД РФ по итогам переговоров.А вишенкой на торте стала министерская встреча в формате Россия — АСЕАН, завершившаяся фотографией коллективного рукопожатия 11 глав МИД. О ужас для западных политиков, которые рассылают разным странам письма с призывом не только не проводить переговоры с русскими и не подписывать с ними никаких документов, но и не фотографировать Лаврова. «Изоляция России? Не слышали. Самоизоляция Запада? В действии», — подписала снимок официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Неуловимые пуговицы Лаврова Одна из главных интриг — встретятся ли в Камбодже Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен? К тому же встреча глав МИД России и стран АСЕАН проходили в том же зале, что и форум США — АСЕАН буквально несколькими минутами раньше. Первым мероприятием с начала военной спецоперации РФ на Украине, в котором совместно участвовали руководители внешнеполитических ведомств двух держав, был саммит глав МИД стран G20 в Индонезии в июле, но Блинкен демонстративно проигнорировал традиционное совместное фотографирование из-за присутствия Лаврова. Российского министра это ничуть не расстроило — он никого фотографироваться не звал, как сам сказал.Двусторонних переговоров с Лавровым в Камбодже Блинкен не планировал, сообщал в преддверии министерских мероприятий источник агентства Reuters, но, когда дипломаты уже находились в Азии, произошло событие, которое изменило риторику Вашингтона — в подмосковных Химках суд приговорил к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу американку Бриттни Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН, чтобы обсудить вопрос об обмене заключёнными. «Если будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, это сделает», — заверил представитель американской администрации. С тех пор к пуговицам министра иностранных дел России было приковано особое внимание.«Российская делегация участвует в министерском заседании формата Восточноазиатские саммиты. Блинкен сидит в двух метрах от Лаврова. Думаете, дотянется до пуговицы Сергея Викторовича? Белому дому фотографию не показывайте. Во-первых, расстроятся, увидев Лаврова в гуще "изоляции". Во-вторых, им надо будет историю с пуговицами как-то комментировать — отвечать, почему госсекретарь не схватил российского министра за аксессуары», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Вернёмся к заключённым. Вынесение приговора Грайнер открывает путь к возможности обмена между Россией и США (с юридической точки зрения, до решения суда это было невозможно). Американские власти, само собой, сразу же раскритиковали вердикт прославленной баскетболистке и призвали Москву незамедлительно принять решение по обмену. Вечером 27 июля телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США в июне направили российской стороне предложение об обмене россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме Мэрион, на двоих американских граждан: Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осуждённого в РФ на 16 лет за шпионаж. По этому поводу Блинкен срочно запросил телефонный разговор с Лавровым, и они побеседовали 29-го числа впервые с начала спецоперации на Украине. По имеющейся информации, РФ настаивает на обмене в формате «2 на 2», в связи с чем США, как сообщил телеканал CNN, неофициально запросили Германию о возможности включения в этот список приговорённого в Берлине к пожизненному заключению по обвинению в убийстве россиянина Вадима Красикова.Лавров в Камбодже заявил, что Россия готова обсуждать со Штатами тему обмена заключёнными, но по тому спецканалу, который согласовали президенты двух стран, а не посредством публичной дипломатии. Готовность к переговорам незамедлительно подтвердил и Блинкен. Однако не лично, а снова публично. «Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», — сказал Лавров. Сам министр никому в общении не отказывал. Как сказал член российской делегации, контакты у Лаврова на гала-ужине АСЕАН были со всеми, кто не прятался.Ошибочка вышла: самоизоляция вместо изоляции России Блинкен не упустил возможности на таком представительном мероприятии, а точнее целой серии мероприятий, продвинуть американскую точку зрения на события в мире и в очередной раз возложить вину за все проблемы на Россию.«Министр иностранных дел России Лавров всего несколько дней назад посетил лидеров режима Мьянмы, назвав их "дружным партером". Это напрямую противоречит усилиям АСЕАН, направленным на прекращение насилия. (...) Казнь 4 демократических активистов, несмотря на призывы многих, потрясли людей в регионе и во всём мире», — заявил госсекретарь США на полях встречи АСЕАН. Не обошлось без упоминания Украины. На заседании Восточноазиатского саммита, как рассказал Лавров, Блинкен повторил «заклинание о том, что территориальная целостность и суверенитет государств священны». «Кстати, он впервые сослался на Устав ООН за долгие годы, потому что до недавнего времени американцы говорили не про международное право, Устав ООН, а только про миропорядок, основанный на правилах.Видимо, сейчас можно оперировать и Уставом ООН, когда хочется оправдать те действия, абсолютно подрывные, которые США предпринимали, да и продолжают предпринимать для того, чтобы создавать для России угрозы с украинской земли», — отметил глава МИД РФ. Российским дипломатам на все мантры Запада об Украине всегда есть что ответить — Лавров напомнил, как всё происходило, какую подрывную и провокационную роль сыграли США и НАТО в создании в течение долгих лет той ситуации, которая сделала проживание русских на Украине невыносимым. А также рассказал об участии американских военных в управлении системами вооружений, которые использовались против РФ и мирных жителей Донбасса.Кроме того, глава МИД РФ на пресс-конференции 5 августа обратил внимание на продвижение интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе посредством создания Вашингтоном узкогрупповых структур типа военного альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), закрытых клубов для обсуждения морской безопасности, хотя эта тема обсуждается в АСЕАНоцентричном формате давно и открыто, а также структур по кибербезопасности, тоже дублируя то, что происходит на универсальных площадках АСЕАН. «Здесь всё-таки ветры больше с элементами таких штормов, и штормит АСЕАНовскую площадку достаточно серьёзно. Мы подтвердили нашу полную поддержку сохранению тех принципов, на которых "десятка" выстраивала десятилетиями сотрудничество в тех форматах, которые действуют на основе равноправия, уважения интересов друг друга, принятия решений исключительно путём консенсуса. Они подвергаются серьёзному испытанию через попытки внедрить сюда блоковые подходы. (...) Уже сам факт того, что в этом году НАТО публично заявила о том, что все подозревали, а именно о своих глобальных притязаниях на доминирующую роль в военно-политической области, это серьёзное качественное изменение ситуации в регионе. Страны Юго-Восточной Азии, они по традиции избегают резких движений и высказываний, но они серьёзно озабочены тем что здесь намечается такая новая арена противостояния», — заявил Лавров.Стремлением США и их союзников навязать свою позицию всему миру обеспокоены не только в АСЕАН. Как сообщает агентство Bloomberg, половина стран G20 отказалась осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине и ввести санкции, чем удивили тех «чиновников из небольшой группы богатых стран, которые путешествовали по миру, чтобы обосновать более жёсткие экономические меры в отношении РФ». «Это неудобная реальность, с которой сталкивается госсекретарь Энтони Блинкен во время его продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина», — отмечает Bloomberg.Кто же эти непокорные игроки? В частности: — Китай, который незадолго до спецоперации на Украине объявил о «безграничной» дружбе с Москвой; — ЮАР, президент которой Сирил Рамафоса раскритиковал антироссийские санкции США;— Турция также говорит об ударе по собственным экономическим и политическим интересам из-за ограничений в отношении РФ; — Саудовская Аравия поддерживает хорошие отношения с Москвой благодаря участию в нефтяном картеле ОПЕК+; — Индонезия, несмотря на давление Запада, не отказалась от приглашения президента РФ Владимира Путина на ноябрьский саммит G20. Вот так с каждым днём рушится иллюзорный мир Соединённых Штатов, в котором против России — весь мир.

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https://ukraina.ru/20220513/1033956292.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сергей лавров, россия, энтони блинкен, сша, асеан, азия, украина, g20, санкции, изоляция, обмен