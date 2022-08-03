https://ukraina.ru/20220803/1037229104.html

По "Дружбе": в Восточной Германии опасаются нефтяных бунтов

По "Дружбе": в Восточной Германии опасаются нефтяных бунтов

По "Дружбе": в Восточной Германии опасаются нефтяных бунтов

Эмбарго на российскую нефть может обернуться для Восточной Германии беспорядками. Такое предупреждение высказал депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен, его слова 2 августа процитировало местное издание Telepolis

2022-08-03T08:41

2022-08-03T08:41

2022-08-03T09:23

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Журналисты написали о том, что федеральное правительство Германии, принявшее решение о введении эмбарго, фактически бросило жителей региона на произвол судьбы. Речь о ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт.Ближайшие 5 месяцев оно еще будет функционировать, пока не вступил в силу запрет на поставки нефти из России, потом нефтепровод "Дружба" прекратит прокачку, и сотрудники PCK Raffinerie GmbH останутся без работы, а все остальные граждане страны – без топлива."Я не хочу даже представлять, что нас ждет в политическом плане, когда на заправках обнаружится дефицит", — сказал Кеппен, резюмировав, что атмосфера в регионе "чрезвычайно накалена".Министр финансов Бранденбурга Катрин Ланге также предупредила, что страну ждут серьезные трудности, и "социальные проблемы возвращаются с удвоенной силой".После начала спецоперации на Украине страны Запада расширили антироссийские санкции, принято уже 6 пакетов ограничительных мер, куда входит в том числе нефтяное эмбарго на поставки по морю.На ресурс, поступающий по "Дружбе" ограничения не распространяются, однако немецкое правительство решило пойти дальше и отказалось от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года.Все эти меры привели к серьезному росту мировых цен на энергоресурсы, запустив энергетический кризис в том числе и в Германии. К слову, Telepolis пишет, что немецкие власти, ставшие причиной такого положения дел, не планируют сохранять рабочие места и зарплаты сотрудников PCK Raffinerie GmbH.

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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новости, германия, россия, бунты