https://ukraina.ru/20220803/1037214130.html

Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США

Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США - 03.08.2022 Украина.ру

Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США

США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Что стоит за этим решением, и как Москве реагировать на происходящее, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова

2022-08-03T06:15

2022-08-03T06:15

2022-08-03T06:15

новости

политолог

крашенинникова

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Эксперт предложила внимательно изучить список на предмет того, кто уже в нем значится. Это Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Про северокорейских террористов, пояснила она, никто ничего не знает, а вот, например на Кубе Вашингтон объявляет террористами тех, кто борется с американским режимом.Она добавила, что на протяжении послевоенной истории ХХ века США меняли режимы в других странах, используя радикальные экстремистские террористические силы.При этом американист выразила сомнение в том, что Москве следует вносить Вашингтон в аналогичный список государств-спонсоров терроризма, ведь факты общеизвестны, а официальное признание обязывает к дальнейшим действиям, а их прежде стоит обдумать.Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220801/1037067103.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, политолог, крашенинникова