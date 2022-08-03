Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США - 03.08.2022 Украина.ру
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Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США
Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США - 03.08.2022 Украина.ру
Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США
США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Что стоит за этим решением, и как Москве реагировать на происходящее, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова
2022-08-03T06:15
2022-08-03T06:15
новости
политолог
крашенинникова
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Эксперт предложила внимательно изучить список на предмет того, кто уже в нем значится. Это Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Про северокорейских террористов, пояснила она, никто ничего не знает, а вот, например на Кубе Вашингтон объявляет террористами тех, кто борется с американским режимом.Она добавила, что на протяжении послевоенной истории ХХ века США меняли режимы в других странах, используя радикальные экстремистские террористические силы.При этом американист выразила сомнение в том, что Москве следует вносить Вашингтон в аналогичный список государств-спонсоров терроризма, ведь факты общеизвестны, а официальное признание обязывает к дальнейшим действиям, а их прежде стоит обдумать.Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220801/1037067103.html
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новости, политолог, крашенинникова

Эксперт: чтобы понять всю правду о терроризме, нужно внимательно прочитать список США

06:15 03.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Что стоит за этим решением, и как Москве реагировать на происходящее, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова
Эксперт предложила внимательно изучить список на предмет того, кто уже в нем значится. Это Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Про северокорейских террористов, пояснила она, никто ничего не знает, а вот, например на Кубе Вашингтон объявляет террористами тех, кто борется с американским режимом.

"Про Сирию и Иран мы хорошо знаем. В Сирии мы находимся с 2015 года, и как раз с тем международным терроризмом, который Соединенные Штаты запустили против [сирийского лидера] Башара Асада, мы там и боремся, вместе с Ираном. Его за это тоже признали террористическим государством. Это скорее список государств, которые борются с терроризмом, помимо Северной Кореи", - заключила политолог.

Она добавила, что на протяжении послевоенной истории ХХ века США меняли режимы в других странах, используя радикальные экстремистские террористические силы.
При этом американист выразила сомнение в том, что Москве следует вносить Вашингтон в аналогичный список государств-спонсоров терроризма, ведь факты общеизвестны, а официальное признание обязывает к дальнейшим действиям, а их прежде стоит обдумать.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь:
Вероника Крашенинникова интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 19:37
Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина
 
НовостиполитологКрашенинникова
 
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