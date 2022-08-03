https://ukraina.ru/20220803/1037210772.html

"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте

"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте - 03.08.2022 Украина.ру

"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте

Как сейчас вооружены подразделения Народной милиции ДНР, и чего не хватает военным союзных войск на фронте, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин

2022-08-03T06:30

2022-08-03T06:30

2022-08-03T06:30

новости

александр "варяг" матюшин

военкор

днр

народная милиция лднр

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По его словам, дела с вооружением и обмундированием в НМ ДНР "обстоят довольно сложно": в армии не хватает бронежилетов, отдельные ополченцы носят даже шлемы образца 1940-го СШ-40, из-за чего их прозвали "Железные каски"."Так же обстоит дело и с тяжелым вооружением. У тех, кого называют "резервистами" или "мобилизованными", а я называю "ополченцами", из тяжелого вооружения только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому ополченцам приходилось пользоваться трофеями", - заявил он.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр "варяг" матюшин, военкор, днр, народная милиция лднр