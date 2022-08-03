https://ukraina.ru/20220803/1037210772.html
"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте
"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте - 03.08.2022 Украина.ру
"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте
Как сейчас вооружены подразделения Народной милиции ДНР, и чего не хватает военным союзных войск на фронте, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
2022-08-03T06:30
2022-08-03T06:30
2022-08-03T06:30
новости
александр "варяг" матюшин
военкор
днр
народная милиция лднр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036765766_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_74548ac5ac75f8957828b344d21f0195.jpg.webp
По его словам, дела с вооружением и обмундированием в НМ ДНР "обстоят довольно сложно": в армии не хватает бронежилетов, отдельные ополченцы носят даже шлемы образца 1940-го СШ-40, из-за чего их прозвали "Железные каски"."Так же обстоит дело и с тяжелым вооружением. У тех, кого называют "резервистами" или "мобилизованными", а я называю "ополченцами", из тяжелого вооружения только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому ополченцам приходилось пользоваться трофеями", - заявил он.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036765766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bfde46f7a1ae61c44eb5694d4d08c2b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр "варяг" матюшин, военкор, днр, народная милиция лднр
"Дела обстоят сложно": военкор рассказал, чего не хватает Народной милиции ДНР на фронте
Как сейчас вооружены подразделения Народной милиции ДНР, и чего не хватает военным союзных войск на фронте, в интервью изданию Украина.ру рассказал военкор Александр "Варяг" Матюшин
По его словам, дела с вооружением и обмундированием в НМ ДНР "обстоят довольно сложно": в армии не хватает бронежилетов, отдельные ополченцы носят даже шлемы образца 1940-го СШ-40, из-за чего их прозвали "Железные каски".
"Так же обстоит дело и с тяжелым вооружением. У тех, кого называют "резервистами" или "мобилизованными", а я называю "ополченцами", из тяжелого вооружения только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому ополченцам приходилось пользоваться трофеями", - заявил он.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь: