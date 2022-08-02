Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки" - 02.08.2022 Украина.ру
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Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"
Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки" - 02.08.2022 Украина.ру
Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"
Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T16:21
2022-08-02T17:06
эксклюзив
зерно
металл
вооружение
украина
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В понедельник, 1 августа, первый за полгода корабль с зерном вышел из порта Одессы в направлении Стамбула, чтобы далее следовать в ливанский город Триполи. Проблема с экспортом украинского зерна, о которой месяцами твердили власти Украины, Евросоюза, США, Великобритании и Турции начала разрешаться.В среду, 3 августа, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне должен пройти инспекцию в Турции. Четыре стороны (Украина, РФ, Турция и представители ООН) отслеживают поставки и проводят инспекции из совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, расположенного по обе стороны пролива Босфор, соединяющего Черное море с мировыми рынками.«Сегодня началось выполнение инициативы по экспорту украинского зерна из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 августа.Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что после проверки безопасных маршрутов в тестовом режиме экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель. Помимо оговоренных по условиям «зерновой сделки» портов Одесской области, министр желает включить в нее и порт Николаева.Параллельно генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН планирует в ближайшие дни вывезти из Одессы груз в 30 тысяч тонн зерна.Не все оказались довольны «зерновой сделкой». Неонацисты из «Азова»* хотели бы и далее шантажировать мир, требуя освобождения своих пленных. Американская конгрессвумен и «ястреб» Виктория Спартц в ультимативном тоне обратилась к генсеку ООН Гутерришу с призывом приостановить «зерновое соглашение», пока для экспорта зерна из Украины не будут гарантированы «надлежащие меры безопасности», требуя направить в Черное море корабли ООН. В свою очередь, в МИД Украины обвинили Спартц в попытке «нанести сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также взорвать глобальную продовольственную безопасность».В целом Украине нужно было вывезти около 18 миллионов тонн зерна, что лишь около 2% от потребляемого количества в мире (800 миллионов тонн в год). Однако западные партнеры Украины активно давили на страны третьего мира, заявляя, что именно российская блокада морских портов грозит этим странам голодом. Киев использовал эту тему, что привлечь внимание стран третьего мира и вбить клин в их отношения с РФ. Сейчас Киев как бы лишается этого козыря, но что же получает взамен?Министр аграрной политики Украины Николай Сольский оценивает прибыль от экспорта зерна в размере около миллиарда долларов в месяц, а деньги украинскому бюджету сейчас крайне необходимы, поскольку в июле в нем образовалась дыра в $60 миллиардов.Западные партнеры взяли Украину фактически себе на баланс, но и они требуют хоть какой-то отдачи и возврата части средств. Зеленский на днях заявил, что украинский урожай этого года будет вдвое меньше обычного, то есть зерна может не хватить для внутреннего потребления.Возобновление экспорта зерна неминуемо приведет к росту его цены на внутреннем рынке, так как все аграрии захотят продать его подороже на внешних рынках, что приведет к очередному подорожанию хлеба для украинцев. Для сравнения, на конец июля цена тонны пшеницы на Украине равнялась 2100—3000 гривен, а в портах стран ЕС — 12600—14000 гривен ($340—380), то есть в шесть раз выше. Тонна кукурузы стоила в два раза выше, а подсолнечника — в два с половиной.Однако экспорт зерновых из украинских морских портов частично должен решить еще одну проблему, связанную с дополнительными нагрузками на железнодорожную сеть Украины. Как отметил у себя на странице в Facebook** член совета НБУ Виталий Шапран, разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции. По мнению экспертов Нацбанка, разблокирование экспорта зерна и металлов поможет укрепить гривну, которая сейчас стремительно обваливается, и пополнить золотовалютные запасы.Металлурги надеются получить прибыли за счет возобновления экспорта черных металлов. За последние полгода Украина сократила экспорт металла почти на 50% до $3,22 млрд. По итогам 2022 года, по прогнозам, продажи металлургов могут упасть в три-шесть раз. Недополученные миллиарды долларов оказывают давление на платежный баланс Украины и уровень занятости.Украинские военные надеются на упрощение логистики по доставке вооружения. Также на Украине выражают надежду, что судна, следующие в Одессу, смогут доставить для нужд ВСУ если не вооружение, то топливо. Хотя это будет зависеть от добросовестности инспекторов, обследующих суда в Турции. С другой стороны, груз может быть доставлен на судно уже в Черном море, что теоретически отслеживается с помощью дронов.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.** Компания Meta —&nbsp;владелец Instagram и Facebook —&nbsp;признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220802/1037091234.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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5
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96
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1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, зерно, металл, вооружение, украина

Зерно, металл и оружие. Что Украина получит от "зерновой сделки"

16:21 02.08.2022 (обновлено: 17:06 02.08.2022)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В понедельник, 1 августа, первый за полгода корабль с зерном вышел из порта Одессы в направлении Стамбула, чтобы далее следовать в ливанский город Триполи. Проблема с экспортом украинского зерна, о которой месяцами твердили власти Украины, Евросоюза, США, Великобритании и Турции начала разрешаться.
В среду, 3 августа, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне должен пройти инспекцию в Турции. Четыре стороны (Украина, РФ, Турция и представители ООН) отслеживают поставки и проводят инспекции из совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, расположенного по обе стороны пролива Босфор, соединяющего Черное море с мировыми рынками.
«Сегодня началось выполнение инициативы по экспорту украинского зерна из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 августа.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что после проверки безопасных маршрутов в тестовом режиме экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель. Помимо оговоренных по условиям «зерновой сделки» портов Одесской области, министр желает включить в нее и порт Николаева.
Параллельно генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН планирует в ближайшие дни вывезти из Одессы груз в 30 тысяч тонн зерна.
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Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в СтамбулеПервое судно, вывозящее из Одессы груз украинского зерна, будет досмотрено в среду в Стамбуле офицерами Совместного координационного центра, сообщили 2 августа РИА Новости.
Не все оказались довольны «зерновой сделкой».
Неонацисты из «Азова»* хотели бы и далее шантажировать мир, требуя освобождения своих пленных. Американская конгрессвумен и «ястреб» Виктория Спартц в ультимативном тоне обратилась к генсеку ООН Гутерришу с призывом приостановить «зерновое соглашение», пока для экспорта зерна из Украины не будут гарантированы «надлежащие меры безопасности», требуя направить в Черное море корабли ООН.
В свою очередь, в МИД Украины обвинили Спартц в попытке «нанести сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также взорвать глобальную продовольственную безопасность».
В целом Украине нужно было вывезти около 18 миллионов тонн зерна, что лишь около 2% от потребляемого количества в мире (800 миллионов тонн в год). Однако западные партнеры Украины активно давили на страны третьего мира, заявляя, что именно российская блокада морских портов грозит этим странам голодом.
Киев использовал эту тему, что привлечь внимание стран третьего мира и вбить клин в их отношения с РФ. Сейчас Киев как бы лишается этого козыря, но что же получает взамен?
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский оценивает прибыль от экспорта зерна в размере около миллиарда долларов в месяц, а деньги украинскому бюджету сейчас крайне необходимы, поскольку в июле в нем образовалась дыра в $60 миллиардов.
Западные партнеры взяли Украину фактически себе на баланс, но и они требуют хоть какой-то отдачи и возврата части средств. Зеленский на днях заявил, что украинский урожай этого года будет вдвое меньше обычного, то есть зерна может не хватить для внутреннего потребления.
Возобновление экспорта зерна неминуемо приведет к росту его цены на внутреннем рынке, так как все аграрии захотят продать его подороже на внешних рынках, что приведет к очередному подорожанию хлеба для украинцев.
Для сравнения, на конец июля цена тонны пшеницы на Украине равнялась 2100—3000 гривен, а в портах стран ЕС — 12600—14000 гривен ($340—380), то есть в шесть раз выше. Тонна кукурузы стоила в два раза выше, а подсолнечника — в два с половиной.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 09:04
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта ОдессыВ Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости
Однако экспорт зерновых из украинских морских портов частично должен решить еще одну проблему, связанную с дополнительными нагрузками на железнодорожную сеть Украины.
Как отметил у себя на странице в Facebook** член совета НБУ Виталий Шапран, разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.
По мнению экспертов Нацбанка, разблокирование экспорта зерна и металлов поможет укрепить гривну, которая сейчас стремительно обваливается, и пополнить золотовалютные запасы.
Металлурги надеются получить прибыли за счет возобновления экспорта черных металлов. За последние полгода Украина сократила экспорт металла почти на 50% до $3,22 млрд. По итогам 2022 года, по прогнозам, продажи металлургов могут упасть в три-шесть раз. Недополученные миллиарды долларов оказывают давление на платежный баланс Украины и уровень занятости.
Украинские военные надеются на упрощение логистики по доставке вооружения. Также на Украине выражают надежду, что судна, следующие в Одессу, смогут доставить для нужд ВСУ если не вооружение, то топливо. Хотя это будет зависеть от добросовестности инспекторов, обследующих суда в Турции.
С другой стороны, груз может быть доставлен на судно уже в Черном море, что теоретически отслеживается с помощью дронов.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
** Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
 
ЭксклюзивзернометаллВооружениеУкраина
 
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