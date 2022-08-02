https://ukraina.ru/20220802/1037091234.html

Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле

Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле - 02.08.2022 Украина.ру

Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле

Первое судно, вывозящее из Одессы груз украинского зерна, будет досмотрено в среду в Стамбуле офицерами Совместного координационного центра, сообщили 2 августа РИА Новости.

2022-08-02T09:55

2022-08-02T09:55

2022-08-02T09:55

зерно

одесса

стамбул

черное море

украина

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Судно "Разони", плавающее под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы в понедельник, 1 августа и должно прибыть в порт Стамбула 2 августа. На борту судна находится груз украинской кукурузы. Коридор для прохода судов выделен Министерством Обороны России в северо-западной части Черного моря.Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о содействии вывозу украинского зерна со стороны России. По условиям сделки, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагается вывоз украинского зерна с правом России досматривать выходящие из портов суда.

https://ukraina.ru/20220801/1037061309.html

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зерно, одесса, стамбул, черное море, украина