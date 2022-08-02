Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле - 02.08.2022 Украина.ру
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Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле - 02.08.2022 Украина.ру
Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Первое судно, вывозящее из Одессы груз украинского зерна, будет досмотрено в среду в Стамбуле офицерами Совместного координационного центра, сообщили 2 августа РИА Новости.
2022-08-02T09:55
2022-08-02T09:55
зерно
одесса
стамбул
черное море
украина
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Судно "Разони", плавающее под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы в понедельник, 1 августа и должно прибыть в порт Стамбула 2 августа. На борту судна находится груз украинской кукурузы. Коридор для прохода судов выделен Министерством Обороны России в северо-западной части Черного моря.Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о содействии вывозу украинского зерна со стороны России. По условиям сделки, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагается вывоз украинского зерна с правом России досматривать выходящие из портов суда.
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зерно, одесса, стамбул, черное море, украина

Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле

09:55 02.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Первое судно, вывозящее из Одессы груз украинского зерна, будет досмотрено в среду в Стамбуле офицерами Совместного координационного центра, сообщили 2 августа РИА Новости.
Судно "Разони", плавающее под флагом Сьерра-Леоне, покинуло порт Одессы в понедельник, 1 августа и должно прибыть в порт Стамбула 2 августа. На борту судна находится груз украинской кукурузы. Коридор для прохода судов выделен Министерством Обороны России в северо-западной части Черного моря.
Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле".
Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о содействии вывозу украинского зерна со стороны России. По условиям сделки, подписанной представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагается вывоз украинского зерна с правом России досматривать выходящие из портов суда.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 09:04
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта ОдессыВ Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости
 
зерноОдессаСтамбулЧерное мореУкраина
 
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