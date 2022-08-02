https://ukraina.ru/20220802/1037076294.html

Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны

Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны - 02.08.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны

Дрон на территории Крыма нанес удар по двору штаба ЧМ в Севастополе, это был теракт и такое может произойти в любом другом регионе России, поэтому РФ надо усиливать меры безопасности на ключевых объектах, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T04:45

2022-08-02T04:45

2022-08-02T04:45

новости

россия

украина

севастополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103215/53/1032155348_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_67992222d1f2e1d45c202ca4267cd67f.jpg.webp

Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.По его мнению, России нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте.В ответ Россия может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией и нанести удар по их функционерам и их объектам на территории киевского режима, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, севастополь, крым