Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны - 02.08.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны
Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны - 02.08.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны
Дрон на территории Крыма нанес удар по двору штаба ЧМ в Севастополе, это был теракт и такое может произойти в любом другом регионе России, поэтому РФ надо усиливать меры безопасности на ключевых объектах, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T04:45
2022-08-02T04:45
новости
россия
украина
севастополь
крым
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Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.По его мнению, России нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте.В ответ Россия может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией и нанести удар по их функционерам и их объектам на территории киевского режима, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, украина, севастополь, крым

Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны

04:45 02.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Дрон на территории Крыма нанес удар по двору штаба ЧМ в Севастополе, это был теракт и такое может произойти в любом другом регионе России, поэтому РФ надо усиливать меры безопасности на ключевых объектах, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.
Это было не военное нападение, а именно теракт. Теракты происходили и раньше, потому что ни одна спецслужба не даст гарантий, что все запланированные теракты будут предотвращены. Понятно, что большая часть терактов предотвращается на этапе организации и подготовки. И понятно, что где-то что-то может проскочить, как в случае с Севастополем. Это же не был дрон, прилетевший с Украины. Его запустили террористы на территории Крыма. Так что нечто подобное может произойти в других регионах.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, России нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте.
В ответ Россия может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией и нанести удар по их функционерам и их объектам на территории киевского режима, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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05:00Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
04:45Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны
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