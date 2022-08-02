https://ukraina.ru/20220802/1037068476.html

Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты

Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты - 02.08.2022 Украина.ру

Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты

ФСБ сорвали операцию украинских сотрудников, потому что это было непрофессионально, сложилось впечатление, что они получили список личного состава воинской части и просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на наживку, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-02T05:30

2022-08-02T05:30

2022-08-02T05:30

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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.По его словам, случай с украинцами напоминает, как западные спецслужбы пытались вербовать советских секретоносителей под конец развала Советского Союза, когда всем было понятно, что империя шатается.Сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами – это "вообще зашквар, тем более, военному летчику", заключил бывший сотрудник СБУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, самолеты, украина