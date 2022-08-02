Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты - 02.08.2022 Украина.ру
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Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты
Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты - 02.08.2022 Украина.ру
Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты
ФСБ сорвали операцию украинских сотрудников, потому что это было непрофессионально, сложилось впечатление, что они получили список личного состава воинской части и просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на наживку, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-02T05:30
2022-08-02T05:30
новости
запад
самолеты
украина
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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.По его словам, случай с украинцами напоминает, как западные спецслужбы пытались вербовать советских секретоносителей под конец развала Советского Союза, когда всем было понятно, что империя шатается.Сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами – это "вообще зашквар, тем более, военному летчику", заключил бывший сотрудник СБУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html
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новости, запад, самолеты, украина

Прозоров рассказал, почему Западу не удалось угнать российские боевые самолеты

05:30 02.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Боевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ФСБ сорвали операцию украинских сотрудников, потому что это было непрофессионально, сложилось впечатление, что они получили список личного состава воинской части и просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на наживку, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.
По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
Со стороны, это выглядело очень непрофессионально, мягко скажем. Сложилось впечатление, что украинские сотрудники, получив каким-то образом список личного состава воинской части, просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на такую наживку. Соответственно, российские спецслужбы, узнав об этом, подготовили им наживку, только уже - со своей стороны.
Василий Прозоров интервью
Василий Прозоров
По его словам, случай с украинцами напоминает, как западные спецслужбы пытались вербовать советских секретоносителей под конец развала Советского Союза, когда всем было понятно, что империя шатается.
Сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами – это "вообще зашквар, тем более, военному летчику", заключил бывший сотрудник СБУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 10:06Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта
 
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