ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию - 01.08.2022 Украина.ру
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ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию
ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию - 01.08.2022 Украина.ру
ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию
О чём говорили эксперты 1 августа
2022-08-01T16:52
2022-08-01T17:22
эксклюзив
украина
всу
сша
россия
рожин
крашенинникова
александр артамонов
донбасс
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Союзные войска продвигаются в Донбассе, попытка контрнаступления ВСУ может случиться уже на этой неделе, а США пытаются максимально истощить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказали эксперты 1 августа.Положение в ДонбассеСейчас фронт в районе Северска стабилизировался, сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин.По его словам, противник перебросил туда одну-две батальонно-тактические группы.«ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном. В этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара», — рассказал Рожин.То же самое, продолжил эксперт, происходит в Артемовске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам.Также, отмечает Рожин, есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. В районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.«О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении», — сказал эксперт.Контрнаступление ВСУ и эксцессы в ЕвропеВозможные сценарии попыток контрнаступления ВСУ обрисовал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.Он подчеркнул, что наступление еще не началось, из Киева идёт «прощупывание позиций», а бомбардировки по мостам доказывают, что все готовится.«Думаю, что наши действия начнутся не ранее, чем начнутся действия украинской армии. По той причине, что, выйдя из Николаева, украинская армия фактически оголит Николаев.Двинувшись вперед на Херсон и попав на гладкую, как стол, местность фактически в ловушку, в окружение водных преград, она в то же самое время оставит Николаев без прикрытия.Со стороны Снегиревки, это чуть севернее, чем Херсон, и начнется это наступление с охватом группировки, выдвинувшейся против наших позиций», — сообщил Артамонов.Он полагает, что этого стоит ждать уже в ближайшую неделю: туда уже стянута группировка 30—40 тысяч штыков со стороны ВСУ. А после того, как произойдет, «на этом будет подавлено сопротивление на юге, и наши войска сумеют продвинуться до Одессы».В то же время, говорит эксперт, можно ожидать разных эксцессов. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп на территорию Румынии. Есть и другие союзники страны по НАТО.«В тот момент, когда мы будем выходить на Одессу, я не исключаю, что Румыния двинет войска через Молдавию, вместе со всем контингентом НАТО, который будет придан румынскому основному ядру. Там могут быть и французы, и другие европейские языки.Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголотелая русофобия в Молдавии.Я их понимаю, что в их Колбасне (село в Приднестровье. — Ред.) большое количество боеприпасов, которые нужны украинской армии, потому что она израсходовала свои боеприпасы. А натовцы решили пока придержать поставку тяжелых вооружений и возобновления широкомасштабной поставки боеприпасов. Поэтому Колбасна может оказаться в центре авантюры», — рассказал Артамонов.США не хотят окончания спецоперацииПрезидент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к властям США за помощью. При этом он также заявил, что Украина готова на мирное соглашение с Россией, но только при условии возврата земель.Соединенные Штаты на данном этапе заинтересованы в максимальном затягивании войны, уверена политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Они очень хотели повоевать против Путина, хотели давно — им нужен был предлог.«Воевать они хотели потому, что уже достаточно давно поняли, что путем цветных революций, как они говорят, режим Путина в России не убрать, и нужно использовать гораздо более жесткие средства.В Сирии против Башара Асада был использован международный терроризм. Здесь Соединенные Штаты, особенно активно на протяжении последних восьми лет, но и на протяжении предыдущих десятилетий тоже, готовили украинцев», — сказала политолог.Теперь, когда 24 февраля этот повод был дан, США не станут выпускать Россию из специальной военной операции как можно дольше, прогнозирует Крашенинникова. Насколько долго это может продлиться — настолько, чтобы достаточно истощить российские военные силы, экономику и политическую волю на международной арене, отмечает эксперт.«Истощение России — это цель сама по себе, но это также нейтрализует Россию как сильного партнера главных противников Соединенных Штатов, — Ирана и Китая. Потом они считают, что будь Россия слабая, она не стала бы помогать Асаду.Поэтому в Соединенных Штатах практически нет спроса на окончание военных действий, на окончание поддержки Киева», — заявила политолог.
https://ukraina.ru/20220801/1037068191.html
https://ukraina.ru/20220801/1037070958.html
https://ukraina.ru/20220731/1037048844.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, сша, россия, рожин, крашенинникова, александр артамонов, донбасс

ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию

16:52 01.08.2022 (обновлено: 17:22 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского отряда "Ахмат" в ЛНР
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
О чём говорили эксперты 1 августа
Союзные войска продвигаются в Донбассе, попытка контрнаступления ВСУ может случиться уже на этой неделе, а США пытаются максимально истощить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказали эксперты 1 августа.
Положение в Донбассе
Сейчас фронт в районе Северска стабилизировался, сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин.
По его словам, противник перебросил туда одну-две батальонно-тактические группы.
«ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном. В этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара», — рассказал Рожин.
То же самое, продолжил эксперт, происходит в Артемовске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам.
Борис Рожин интервью
14:16
Борис Рожин: ВСУ уйдут из Донбасса осенью, а США развяжут еще несколько войн
Также, отмечает Рожин, есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. В районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.
«О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении», — сказал эксперт.
Контрнаступление ВСУ и эксцессы в Европе
Возможные сценарии попыток контрнаступления ВСУ обрисовал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов.
Он подчеркнул, что наступление еще не началось, из Киева идёт «прощупывание позиций», а бомбардировки по мостам доказывают, что все готовится.
«Думаю, что наши действия начнутся не ранее, чем начнутся действия украинской армии. По той причине, что, выйдя из Николаева, украинская армия фактически оголит Николаев.
Двинувшись вперед на Херсон и попав на гладкую, как стол, местность фактически в ловушку, в окружение водных преград, она в то же самое время оставит Николаев без прикрытия.
Со стороны Снегиревки, это чуть севернее, чем Херсон, и начнется это наступление с охватом группировки, выдвинувшейся против наших позиций», — сообщил Артамонов.
Александр Артамонов интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
15:42
Александр Артамонов: Под Херсоном мы готовим мощное контрнаступление до Южного Буга
Он полагает, что этого стоит ждать уже в ближайшую неделю: туда уже стянута группировка 30—40 тысяч штыков со стороны ВСУ. А после того, как произойдет, «на этом будет подавлено сопротивление на юге, и наши войска сумеют продвинуться до Одессы».
В то же время, говорит эксперт, можно ожидать разных эксцессов. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести до двух батальонных групп на территорию Румынии. Есть и другие союзники страны по НАТО.
«В тот момент, когда мы будем выходить на Одессу, я не исключаю, что Румыния двинет войска через Молдавию, вместе со всем контингентом НАТО, который будет придан румынскому основному ядру. Там могут быть и французы, и другие европейские языки.
Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголотелая русофобия в Молдавии.
Я их понимаю, что в их Колбасне (село в Приднестровье. — Ред.) большое количество боеприпасов, которые нужны украинской армии, потому что она израсходовала свои боеприпасы. А натовцы решили пока придержать поставку тяжелых вооружений и возобновления широкомасштабной поставки боеприпасов. Поэтому Колбасна может оказаться в центре авантюры», — рассказал Артамонов.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 10:54
Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
США не хотят окончания спецоперации
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к властям США за помощью. При этом он также заявил, что Украина готова на мирное соглашение с Россией, но только при условии возврата земель.
Соединенные Штаты на данном этапе заинтересованы в максимальном затягивании войны, уверена политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Они очень хотели повоевать против Путина, хотели давно — им нужен был предлог.
«Воевать они хотели потому, что уже достаточно давно поняли, что путем цветных революций, как они говорят, режим Путина в России не убрать, и нужно использовать гораздо более жесткие средства.
В Сирии против Башара Асада был использован международный терроризм. Здесь Соединенные Штаты, особенно активно на протяжении последних восьми лет, но и на протяжении предыдущих десятилетий тоже, готовили украинцев», — сказала политолог.
Вероника Крашенинникова интервью - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:44
Вероника Крашенинникова: Присутствие военных США, в частности из ЦРУ, на Украине свидетельствует: Америку готовят к войне с РоссиейНапрасны оптимистичные надежды на то, что вооружения скоро будет не хватать. Военно-промышленные комплекс США и во многих странах НАТО — это очень мощная структура и мощное лобби, они живут войной, считает политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова
Теперь, когда 24 февраля этот повод был дан, США не станут выпускать Россию из специальной военной операции как можно дольше, прогнозирует Крашенинникова. Насколько долго это может продлиться — настолько, чтобы достаточно истощить российские военные силы, экономику и политическую волю на международной арене, отмечает эксперт.
«Истощение России — это цель сама по себе, но это также нейтрализует Россию как сильного партнера главных противников Соединенных Штатов, — Ирана и Китая. Потом они считают, что будь Россия слабая, она не стала бы помогать Асаду.
Поэтому в Соединенных Штатах практически нет спроса на окончание военных действий, на окончание поддержки Киева», — заявила политолог.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУСШАРоссияРожинКрашенинниковаАлександр АртамоновДонбасс
 
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