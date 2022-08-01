https://ukraina.ru/20220801/1037070038.html

"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием

"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием - 01.08.2022 Украина.ру

"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием

Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, часть из которых оказалась интересна в том числе и с исторической точки зрения. Среди находок, например, раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

новости

харьковская область

схрон

оружие

росгвардия

пулемет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102661/96/1026619601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f7987eb5889ef9d5f43c5eca4227e6b.jpg.webp

Известно, что в одном из схронов были найдены ПТУР NLAW, три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", а также около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.В ведомстве добавили, что особого внимания заслуживают такие находки как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства и пулемет системы "Максим".

https://ukraina.ru/20220801/1037061125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, схрон, оружие, росгвардия, пулемет