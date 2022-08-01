"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием - 01.08.2022 Украина.ру
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"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием
"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием - 01.08.2022 Украина.ру
"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием
Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, часть из которых оказалась интересна в том числе и с исторической точки зрения. Среди находок, например, раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства
2022-08-01T14:09
2022-08-01T14:09
новости
харьковская область
схрон
оружие
росгвардия
пулемет
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Известно, что в одном из схронов были найдены ПТУР NLAW, три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", а также около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.В ведомстве добавили, что особого внимания заслуживают такие находки как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства и пулемет системы "Максим".
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новости, харьковская область, схрон, оружие, росгвардия, пулемет

"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием

14:09 01.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Росгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, часть из которых оказалась интересна в том числе и с исторической точки зрения. Среди находок, например, раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства

"Военнослужащие Росгвардии при проведении адресных мероприятий в освобожденных от националистов населенных пунктах Харьковской области обнаружили схроны с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.

Известно, что в одном из схронов были найдены ПТУР NLAW, три РПГ, находившиеся во "взведенном состоянии", а также около 200 выстрелов к ручным гранатометам, свыше 550 пакетов с пороховыми зарядами и более ста 120-мм мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.
В ведомстве добавили, что особого внимания заслуживают такие находки как ППШ, винтовки Мосина, 72-мм автомат Калашникова украинского производства и пулемет системы "Максим".
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