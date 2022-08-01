В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы - 01.08.2022 Украина.ру
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В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы - 01.08.2022 Украина.ру
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
В Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости
2022-08-01T09:04
2022-08-01T09:04
новости
зерно
украина
турция
судно
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В Воскресенье, 31 июля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа. Также было озвучено, что за прохождением сухогруза будут следить представители Координационного центра в Стамбуле через спутники.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В проблемах Киев и Запад обвиняли Россию. Москва категорически отвергала эти обвинения и даже покинула остров Змеиный, чтобы прекратить спекуляции на продовольственной теме.Позже выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.В конце концов, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
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новости, зерно, украина, турция, судно

В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

09:04 01.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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В Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости

"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 8:30 по местному времени (совпадает с московским) и направится в Ливан", — говорится в релизе.

В Воскресенье, 31 июля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа. Также было озвучено, что за прохождением сухогруза будут следить представители Координационного центра в Стамбуле через спутники.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В проблемах Киев и Запад обвиняли Россию. Москва категорически отвергала эти обвинения и даже покинула остров Змеиный, чтобы прекратить спекуляции на продовольственной теме.
Позже выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.
В конце концов, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
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