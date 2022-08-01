https://ukraina.ru/20220801/1037061309.html
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы - 01.08.2022 Украина.ру
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
В Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости
2022-08-01T09:04
2022-08-01T09:04
2022-08-01T09:04
новости
зерно
украина
турция
судно
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В Воскресенье, 31 июля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа. Также было озвучено, что за прохождением сухогруза будут следить представители Координационного центра в Стамбуле через спутники.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В проблемах Киев и Запад обвиняли Россию. Москва категорически отвергала эти обвинения и даже покинула остров Змеиный, чтобы прекратить спекуляции на продовольственной теме.Позже выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.В конце концов, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
https://ukraina.ru/20220801/1037061125.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, украина, турция, судно
В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
В Министерстве обороны Турции сообщили, что утром 1 августа судно, груженное зерном, покинуло порт Одессы и взяло курс на Ближний Восток. Об этом пишут РИА Новости
"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 8:30 по местному времени (совпадает с московским) и направится в Ливан", — говорится в релизе.
В Воскресенье, 31 июля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа. Также было озвучено, что за прохождением сухогруза будут следить представители Координационного центра в Стамбуле через спутники.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В проблемах Киев и Запад обвиняли Россию. Москва категорически отвергала эти обвинения и даже покинула остров Змеиный, чтобы прекратить спекуляции на продовольственной теме.
Позже выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.
В конце концов, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.