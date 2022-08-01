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Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"

Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой" - 01.08.2022 Украина.ру

Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"

НАТО дало российским подлодкам "Проекта 877" ("Палтус") прозвище "черная дыра" за их незаметность. Об этом в своей новой статье на днях написал обозреватель The National Interest Кайл Мизоками

2022-08-01T08:51

2022-08-01T08:51

2022-08-01T11:53

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Обозреватель отметил, что "Палтусы" не быстрые, зато могут находиться под водой почти две недели, будучи незаметными.Дело в том, что в строительстве этих субмарин были применены шумозаглушающие технологии, в том числе безэховое покрытие, что не позволяет шумам отражаться от него.Автор статьи напомнил, что СССР было 24 лодки подобного класса, из которых 11 до сих пор используются Россией, а позже начали производиться и модернизированные версии в рамках "Проекта 636.3" ("Варшавянка").

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новости, россия, запад, подлодка