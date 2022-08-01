Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой" - 01.08.2022 Украина.ру
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Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"
Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой" - 01.08.2022 Украина.ру
Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"
НАТО дало российским подлодкам "Проекта 877" ("Палтус") прозвище "черная дыра" за их незаметность. Об этом в своей новой статье на днях написал обозреватель The National Interest Кайл Мизоками
2022-08-01T08:51
2022-08-01T11:53
новости
россия
запад
подлодка
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Обозреватель отметил, что "Палтусы" не быстрые, зато могут находиться под водой почти две недели, будучи незаметными.Дело в том, что в строительстве этих субмарин были применены шумозаглушающие технологии, в том числе безэховое покрытие, что не позволяет шумам отражаться от него.Автор статьи напомнил, что СССР было 24 лодки подобного класса, из которых 11 до сих пор используются Россией, а позже начали производиться и модернизированные версии в рамках "Проекта 636.3" ("Варшавянка").
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новости, россия, запад, подлодка

Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"

08:51 01.08.2022 (обновлено: 11:53 01.08.2022)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшая океанская подводная лодка проекта 877 "Палтус"
Большая океанская подводная лодка проекта 877 Палтус - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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НАТО дало российским подлодкам "Проекта 877" ("Палтус") прозвище "черная дыра" за их незаметность. Об этом в своей новой статье на днях написал обозреватель The National Interest Кайл Мизоками

"ВМС США дали им прозвище "черная дыра", потому что усовершенствованные модели "Палтусов" очень незаметны. Эти подлодки более или менее непрерывно производились в течение 30 лет, что свидетельствует об их эффективности на море", — написал он.

Обозреватель отметил, что "Палтусы" не быстрые, зато могут находиться под водой почти две недели, будучи незаметными.
Дело в том, что в строительстве этих субмарин были применены шумозаглушающие технологии, в том числе безэховое покрытие, что не позволяет шумам отражаться от него.
Автор статьи напомнил, что СССР было 24 лодки подобного класса, из которых 11 до сих пор используются Россией, а позже начали производиться и модернизированные версии в рамках "Проекта 636.3" ("Варшавянка").
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