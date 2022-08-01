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В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угля

В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угля - 01.08.2022 Украина.ру

В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угля

В понедельник, 1 августа, вступает в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля

2022-08-01T08:36

2022-08-01T08:36

2022-08-01T08:36

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В документе указано, что ограничительная мера включает в себя "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в Евросоюз, если они происходят из России или экспортируются из нее, начиная с августа 2022 года".На момент принятия решения импорт российского угля в Европу оценивали в 8 млрд евро в год. По данным Минэнерго, доля стран Евросоюза в общем экспорте этого ресурса из России в 2021 году составила 21,8%.В связи со сложившейся ситуацией Москва сообщила о переориентировании рынка угля, а европейцы тем временем пытаются решить проблемы, запущенные их же санкциями. В частности, Франция объявила о возможном перезапуске угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке страны, аналогичным образом собирается действовать и Германия.Однако специалисты в области энергетики утверждают, что все это не приведет к результату, а только еще больше увеличит цены и потребление. Так, по оценкам Международного энергетического агентства в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет еще на 7%.

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новости, ес, европа, уголь, импорт, запрет, санкции