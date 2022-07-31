https://ukraina.ru/20220731/1037051052.html
"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины
"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины - 31.07.2022 Украина.ру
"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины
Украинская армия несет большие потери, каждый день они теряют более тысячи человек, значит в месяц — 30—35 тысяч, рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.
2022-07-31T11:45
2022-07-31T11:45
2022-07-31T11:45
спецоперация
украина
россия
всу
сво
миф
оружие
капитуляция
владимир зеленский
армия
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При этом безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять, непонятно - говорит эксперт. По оценкам Подберезкина, армия у Украины была всего 400 тысяч, со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими.Управлять эффективными системами вооружений ВСУ не могут, даже танкиста надо учить 3-4 месяца, даже младших лейтенантов в Советском Союзе готовили полгода - добавил военный специалист.
https://ukraina.ru/20220728/1036967285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, всу, сво, миф, оружие, капитуляция, владимир зеленский, армия
"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины
Украинская армия несет большие потери, каждый день они теряют более тысячи человек, значит в месяц — 30—35 тысяч, рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.
При этом безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять, непонятно - говорит эксперт.
По оценкам Подберезкина, армия у Украины была всего 400 тысяч, со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими.
Ну, набирается тот самый пресловутый миллион, из них собственно вооружённых сил 700 тысяч. 400 выбито, остались ополченцы. Кого поймают — дают ружье и отправляют. Но нет ни слаженности, ни подготовки. Никто из них не может быть наводчиком, в лучшем случае — подносчиком снарядов, это бесполезные люди в войсках.
Управлять эффективными системами вооружений ВСУ не могут, даже танкиста надо учить 3-4 месяца, даже младших лейтенантов в Советском Союзе готовили полгода - добавил военный специалист.