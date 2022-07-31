https://ukraina.ru/20220731/1037051052.html

"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины

"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины - 31.07.2022 Украина.ру

"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины

Украинская армия несет большие потери, каждый день они теряют более тысячи человек, значит в месяц — 30—35 тысяч, рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.

2022-07-31T11:45

2022-07-31T11:45

2022-07-31T11:45

спецоперация

украина

россия

всу

сво

миф

оружие

капитуляция

владимир зеленский

армия

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При этом безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять, непонятно - говорит эксперт. По оценкам Подберезкина, армия у Украины была всего 400 тысяч, со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими.Управлять эффективными системами вооружений ВСУ не могут, даже танкиста надо учить 3-4 месяца, даже младших лейтенантов в Советском Союзе готовили полгода - добавил военный специалист.

https://ukraina.ru/20220728/1036967285.html

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2022

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украина, россия, всу, сво, миф, оружие, капитуляция, владимир зеленский, армия