https://ukraina.ru/20220731/1037045037.html

"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев

"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру

"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев

Украина говорит, что ведет войну с РФ на истощение, но безвозвратные потери - на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-31T07:30

2022-07-31T07:30

2022-07-31T07:30

спецоперация

украина

всу

армия

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россия

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евсеев

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Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной, это попытка выдать желаемое за действительное - говорит Евсеев. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца.При этом Украина использует наемников, которых осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются терять до 500 человек, а мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек - говорит эксперт. По его словам, даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается.Полный текст интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, армия, призыв, россия, сво, евсеев