"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру
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"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев
"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру
"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев
Украина говорит, что ведет войну с РФ на истощение, но безвозвратные потери - на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-31T07:30
2022-07-31T07:30
спецоперация
украина
всу
армия
призыв
россия
сво
евсеев
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Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной, это попытка выдать желаемое за действительное - говорит Евсеев. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца.При этом Украина использует наемников, которых осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются терять до 500 человек, а мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек - говорит эксперт. По его словам, даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается.Полный текст интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html
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украина, всу, армия, призыв, россия, сво, евсеев

"Зимой Украине некого будет призывать в армию, страна на грани развала" - Владимир Евсеев

07:30 31.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРепетиция парада ко Дню независимости Украины в Киеве
Репетиция парада ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Украина говорит, что ведет войну с РФ на истощение, но безвозвратные потери - на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной, это попытка выдать желаемое за действительное - говорит Евсеев. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца.

По населению наша страна в три раза больше Украины. Киев максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Украина вынуждена призывать всех. К зиме настанет окончательный перелом, Украина стоит перед вопросом прекращения своего существования.

При этом Украина использует наемников, которых осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются терять до 500 человек, а мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек - говорит эксперт. По его словам, даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается.
Полный текст интервью можно прочитать здесь:
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:27Чем воюют на Украине
Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет
 
СпецоперацияУкраинаВСУАрмияпризывРоссияСВОЕвсеев
 
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