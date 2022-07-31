Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт - 31.07.2022 Украина.ру
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Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт
Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт - 31.07.2022 Украина.ру
Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт
Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства, а в законе, который приняла Верховная Рада "об особом правовом статусе для поляков" ничего такого нет, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-31T05:00
2022-07-31T05:00
украина
польша
закон
новости
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Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами.После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.По его словам, в законе Украины об особом правовом статусе для поляков нет ни слова о получении украинского гражданства для жителей Польши, потому что им это не нужно, поэтому "принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220712/1034338460.html
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украина, польша, закон, новости

Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт

05:00 31.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства, а в законе, который приняла Верховная Рада "об особом правовом статусе для поляков" ничего такого нет, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами.
После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
Это просто подтверждение того, о чем говорил Зеленский. Когда он представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан". Но я замечу, что Польша пошла гораздо дальше. Сами польские эксперты говорят, что Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства.
Станислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
По его словам, в законе Украины об особом правовом статусе для поляков нет ни слова о получении украинского гражданства для жителей Польши, потому что им это не нужно, поэтому "принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:15
Киев пытается каяться за Волынскую резню? Какие права поляки получают на УкраинеВоспользовавшись Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики, президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении президентом Украины в Раду законопроекта об особом статусе поляков. Через несколько часов он был опубликован. Выглядело это как выполнение приказа господина
 
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