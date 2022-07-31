https://ukraina.ru/20220731/1037033853.html

Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт

Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт - 31.07.2022 Украина.ру

Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт

Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства, а в законе, который приняла Верховная Рада "об особом правовом статусе для поляков" ничего такого нет, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-31T05:00

2022-07-31T05:00

2022-07-31T05:00

украина

польша

закон

новости

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Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами.После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.По его словам, в законе Украины об особом правовом статусе для поляков нет ни слова о получении украинского гражданства для жителей Польши, потому что им это не нужно, поэтому "принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034338460.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, польша, закон, новости