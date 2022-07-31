Принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского - эксперт
Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства, а в законе, который приняла Верховная Рада "об особом правовом статусе для поляков" ничего такого нет, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами.
После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.
В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
Это просто подтверждение того, о чем говорил Зеленский. Когда он представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект "наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан". Но я замечу, что Польша пошла гораздо дальше. Сами польские эксперты говорят, что Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства.
По его словам, в законе Украины об особом правовом статусе для поляков нет ни слова о получении украинского гражданства для жителей Польши, потому что им это не нужно, поэтому "принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 июля, 12:15Киев пытается каяться за Волынскую резню? Какие права поляки получают на УкраинеВоспользовавшись Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики, президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении президентом Украины в Раду законопроекта об особом статусе поляков. Через несколько часов он был опубликован. Выглядело это как выполнение приказа господина