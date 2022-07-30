https://ukraina.ru/20220730/1037014637.html

И в Одессе были свои Гагарины…

И в Одессе были свои Гагарины… - 30.07.2022 Украина.ру

И в Одессе были свои Гагарины…

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T11:15

2022-07-30T11:15

2022-07-30T11:15

одесса

история

юрий гагарин

украина

владимир зеленский

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Когда президент Украины Владимир Зеленский в День Крещения Руси, переименованный им сдуру в День украинской государственности, опять забредил углублением украинских корней и поиском украинского следа во всем сущем, вспомнился почему-то эпизод с Юрием Гагариным. Да-да, с первым космонавтом планеты Земля.Как в мировой, так и в любой национальной истории есть имена, которые не нуждаются в детальном разъяснении, кто это, потому что олицетворяют определенные процессы, тенденции и явления. До недавнего времени Россия и Украина тоже не были исключением, и люди понимали, что и кто стоит за той или иной фамилией. Сусанин – символ народной верности долгу, Матросов – это безмерный подвиг и самопожертвование, Пушкин – это наше все, но, кроме этого, вершина поэзии. Даже Матроскин с недавних пор олицетворял собой не так кота, как милый кошачий прагматизм, которому хотели подражать любители коровьей молочки.Ну, а Гагарин – это Космос. И все! И ничего больше не надо. Но украинские патриоты смогли прицепиться и к нему. Гагарин, как известно, к Украине относился хорошо, много раз бывал в ней, любил отдыхать в Крыму, когда тот еще не ушел в родную гавань. То есть в отношении Украины вел себя как любой вменяемый советский человек, но никакого отношения к "нэньке" не имел. Родился в городе Гжатске на северо-востоке Смоленской области в русской семье плотника Алексея Гагарина и крестьянки Анны Матвеевой. Отец космонавта был уроженцем села Клушино того же Гжатского района и происходил из бедной крестьянской семьи. Мать Юрия Гагарина происходила тоже из крестьянской семьи, которая жила в соседней от Клушино деревне Шахматово. Отцы обоих семейств — дедушки героя Советского Союза, -- чтобы прокормить своих детей, помимо сельского хозяйства занимались различными промыслами и ремеслами — Тимофей Матвеев ездил работать на Путиловский завод в Петербург, а Иван Гагарин работал плотником и столяром.Но когда в Украине сумасшествие национального самоутверждения и углубления новоявленной в воспаленном мозгу арийско-укровской истории достигло вниз по хронологии 140 тысяч лет, то и до Гагарина добрались. И объявили его… украинцем. Это было довольно весело даже с патриотической точки зрения. Пять лет назад ко Дню космонавтики в студию расово правильного и наци-упоротого авторского проекта и интернет-канала "Skrypin.ua" явилась бывшая певица и тогда действующий депутат парламента Оксана Билозир и удивила ведущих эфира Романа Скрыпина и Наталью Якимович, которые по случаю даты завели с гостьей разговор о космосе и Гагарине. Это было феерично!– Также украинец, и это приятно, – заявила Билозир, вспоминая Гагарина.– Кто, Гагарин?, – переспросил Скрыпин.– Да, – твердо ответила певица.– Гагарин украинец?, – еще раз удивился ведущий.– Да, Гагарин тоже имеет украинские корни, – убеждена Билозир.– Во Львовском университете всех учат, что все украинцы, выдающиеся. А все, кто не выдающиеся – москали, – с иронией добавила Якимович, намекая на образование Билозир.– Первый микроб на планете был украинцем, запомните это, дети, – подлил "масла в огонь" Скрыпин.Короче, смеялись идиотизму даже патриоты. Но Оксана осталась при своем мнении. Ибо, как говорят французы, "noblesse oblige", положение обязывало ее так себя вести. Билозир известна тем, что является кумой третьего "оранжевого" президента Виктора Ющенко и пятого "шоколадного" президента Петра Порошенко, а также возглавляла министерство культуры в первом правительстве после победы "оранжевой революции" -- первого успешного госпереворота в Украине 2004 года.А потом все и началось. Точнее – продолжилось. Например, в Житомире, где патриоты настоятельно посоветовали учителям на уроках истории рассказывать, что именно в их городе родился родоначальник практической космонавтики Сергей Королев. Но при этом как-то не упоминать и не афишировать, нарочито "забыть", что покорение космоса человеком случилось в "совке", который безжалостно гнобил и русифицировал всех украинцев. И что этим первым человеком, стараниями житомирянина (то есть по их канонам стопудового укра и ария) Королева вылетевшим во Вселенную, был Юрий Гагарин. Москаль и "оккупант".А чтобы никто и ни в чем больше не сомневался, патриоты в один из расово правильных праздников обрядили Королева в… вышиванку. Ну, не его самого, а его памятник ему перед житомирским "белым домом". Бинго!И Королевым в Украине теперь гордиться не запрещено. Более того, даже рекомендовано, подчеркивая, что никакой России или – тем более! – "совка" и связей с москалем Гагариным в его жизни не было. Ну, полетел там кто-то когда-то из "нищей и немытой" России в космос. Ну, и что? В ракету-то его подсаживали из укрского Житомира. Королев тоже, правда, москаль. Но укрский же! СУГС!А в жизни Гагарина меж тем был удивительный эпизод. На Западе, умирающем от зависти, но все равно восхищенном мужеством этого паренька с такой лучезарной улыбкой, как-то задали один из первых вопросов: не является ли он, носитель такой шикарной фамилии, хотя бы дальним родственником… князьям Гагариным, древнейшим российским аристократам из рода Рюриковичей? Гагарин, как известно, ответил, что нет, не является. Потому что сам до летчицкой профессии считался формовщиком-литейщиком, его родители, как известно, из крестьян Смоленской области, а дед по матери – вообще был рабочим Путиловского завода в Санкт-Петербурге.Но если бы украинские пропагандисты и агитаторы всемирного украинства были поумнее или хотя бы повнимательнее, то некоторые из них могли бы понять, что Украина – это родина и прародина многих достойных людей, корни которых в этой благословенной земле и которыми можно и гордиться и даже "пышатыся". И что если уж брать фамилию Гагариных, то Украина тоже связана и с ней. По-другому, но не менее славно. Именно с князьями, от родства с которыми честно отбрыкивался первый космонавт.Как говаривал еще один "москаль", которому тоже отказано в "украинстве", киевлянин Михаил Булгаков, как причудливо тасуется колода, и вопросы крови – самые сложные вопросы в мире! Не кровным родством с космонавтом, но его чудной фамилией могла бы гордиться Украина. Ибо у нее есть свои славные Гагарины. Из Одессы, где о них напоминает многое – от имений до топонимики. Но напоминать о них тоже сегодня непатриотично – москали потому что…А зря. Можно было бы, повторяю, гордиться и привлекать к Украине не только политическое или фейково-дурацкое внимание. Одну из таких Гагариных зовут ее Маша Мериль. Она сама – французская актриса, писатель и продюсер, а настоящее ее имя Мария-Магдалина Владимировна Гагарина. А знаете, кто ее муж? Мишель Жан Легран! Да-да, тот самый всемирно известный музыкант, композитор, пианист, аранжировщик и дирижер, обладатель киношного "Оскара" (трижды), пяти премий "Грэмми", одного "Золотого глобуса", автор более двухсот песен к кино. А главное – создатель бессмертной мелодии к кинофильму "Шербурские зонтики", заставлявшей грустить, тихо радоваться или плакать все романтичные сердца во всем мире. В Украине при "совке" – тоже.Так вот, если кто уже забыл или вообще не знал, 18 сентября 2014 года Маша и Мишель обвенчались в Париже. По православному обряду. В Александро-Невском соборе, в котором, между прочим, отпевали Ивана Тургенева и Федора Шаляпина, Василия Кандинского и Антона Деникина, Ивана Бунина и Андрея Тарковского, Булата Окуджаву и Анри Труайя. Ну, это так, к слову пришлось и вспомнилось, скольких "наших" и объявленных "ненашими" разметает судьба по миру из-за глупости остающихся на родине…Так вот Маша, княжна Гагарина, родилась не в Одессе и вообще не в Украине, а в Рабате, столице Марокко, где ее отец служил управляющим цитрусовыми плантациями. Туда его из Одессы забросила эмиграция после Октябрьской революции в России 1917 года. Маша – аристократка, "голубая кровь" в чистом виде. В ее родословной даже символический знак крестьянско-пролетарского серпа и молота или укрского национального трезубца негде поставить. Но она – внучка писателя графа Владимира Соллогуба и князя Анатолия Гагарина, который и связан с Украиной и основал под Одессой преуспевающее сельскохозяйственное имение Окны.Маша – еще и правнучка князя Евгения Гагарина, который первым и переехал в Одессу, чтобы оставить в ней свой и неизгладимый даже современными патриотами след.Именно князь Евгений, которого рисовал в детстве сам Орест Кипренский основал одесскую ветвь Гагариных, когда в 1838 году женился на Марии Стурдза из древнего молдавского боярского рода, получил богатейшее наследство и обосновался на берегу Черного моря.Под Одессой князю Евгению было позволено учредить из принадлежавшего ему в Бессарабии поместья Манзырь "заповедное княжеское имение" (майорат). Теперь это, если кто из одесситов не знает, село Лесное Тарутинского района Одесской области. От имения и майората Гагариных там и следа не осталось – разгромили еще после 1917 года, а теперь и подавно никто о "москалях" не вспомнит. В самой же Одессе князь Евгений прикупил имение в Аркадии, чудесном обширном плато над черноморскими пляжами. Серьезные одесские экскурсоводы в прежнее время упоминали об этом, когда рассказывали о названии улицы Гагаринское плато, чудом сохранившемся и сегодня, может, потому, что патриоты, декоммунизаторы и дерусификаторы еще не добрались до нее и никак не связали с "москалями" – что с князьями, что с космонавтом…В Аркадии, что с греческого переводится как "райский уголок", селились многие аристократы и основатели города. Там потом много раз бывал Александр Пушкин. И сейчас там расположен курортный район Одессы. Основатели Одессы и владельцы тамошних земель выбрали именно этот регион для курорта, потому что и тогда, и сейчас ко всем пляжам Одессы ведут крутые обрывы и спуски, а в Аркадию ведет естественный пологий спуск.Но не только в этом дело. Одесские Гагарины много сделали для Одессы, для экономики и культуры города и края. Сам князь Евгений, прадед нашей княжны Маши и жены Леграна, как вспоминали современники, "человек самого счастливого характера", оставил государеву службу, успешно занялся сельским хозяйством и жил жизнью богатого сибарита, который, тем не менее, заботился о ближних. Например, вместе с женой основал Одесскую Стурдзовскую богадельню сердобольных сестер, где привечали и оказывали помощь и уход неимущим. Во дворце Гагариных сегодня расположен Литературный музей Одессы. Сыновья князя Евгения, Феофил и Юрий, основали Черноморско-Дунайское пароходство и Торговый дом "Князь Гагарин и К°". Сейчас от них не осталось даже рожек и ножек, и остается только традиционно спрашивать: "И кому все это мешало?"…Ну, что еще можно добавить? Все одесские Гагарины верой и правдой служили Отечеству. Многих из них хоронили в семейном склепе на фамильном кладбище Среднего Фонтана на Гагаринском плато. Оставшихся в живых после 1917-го и проигравших в гражданской войне жизнь разбросала по всему миру. На Гагаринском плато о князьях напоминает заметно разве что жилищный комплекс "Гагарин-плаза" с дорогущими квартирами, доступными уже новым "князьям". На этой улице застройками для нуворишей уничтожается теперь все, что не смогли уничтожить даже большевики и приспособили для нужд сограждан. Например, при "совке" здесь функционировало 8 рекреационных и оздоровительных комплексов, которые одновременно могли принять до 6 тысяч человек. Самыми крупными были санатории "Россия", "Украина" и "Дружба", а также база отдыха Черноморского морского пароходства. Сегодня работает только санаторий "Аркадия". Остальные находятся в запустении, а "Россия" вообще пошла под снос. Как же – "москальщина"…Сегодня в гагаринской Аркадии много отдыхают, пляшут и поют. Теперь здесь много пляжей, пляжных развлекательных комплексов, ресторанов, ночных клубов и дискотек. "Aura beach club", "Ибица", "Итака", "Shanti beach club", "Aura beach club", "Е Moscow", "Портофино", "Палас-дель-Мар", "Морской" – эти названия знакомы многим, кто добирался и сейчас еще добирается до Одессы. Был здесь наверняка и Юрий Гагарин, не задумываясь о созвучии фамилий.Сюда же, в ночной клуб "Ибица" спешили герои фильма "О чем говорят мужчины", чтобы послушать концерт "Би-2". И двое из них, Ростислав Хаит и Леонид Барац, точно одесситы, которые не понаслышке знают, что такое Аркадия и Гагаринское плато…Но вряд ли уже знает и помнит о "гагаринщине" в Одессе Маша Мериль, княжна Гагарина. А ей могли бы напомнить. И мог бы в Одессу в свое время приехать Мишель Легран и в одном из заведений Аркадии лично устроить настоящий музыкальный космос, опустившийся под чарующие звуки на эти благодатные земли. И были бы несказанно счастливы в такой Одессе и украинцы, и русские, и евреи, и армяне. Почему армяне? Да потому, что муж княжны Гагариной Легран – армянин по происхождению. Действительно: как причудливо тасуется колода……Ах, вы не знали об этом? Так можете уже и не узнать: Легран уже умер. Но его жена еще может видеть те титры, которые в фильме "О чем говорят мужчины" уходят из Аркадии в темное ночное небо. Конечные титры человеческой жизни, которую, оказывается, так легко профукать на земле, что даже прекрасная музыка не поможет. И ничего нельзя выбрасывать из истории, чтобы не обеднять ее и память. Так можно даже в вышиванке в конечные титры не попасть. Вот где-то так…P.S. Я не нашел следов пребывания Юрия Гагарина в Житомире, но всем ведь известно, что он был лучшим "творением" Сергея Королева, а также посещал Одессу, ничего не зная о князьях. Ну, это так, к слову пришлось и фамилиями навеяло…

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одесса, история, юрий гагарин, украина, владимир зеленский