Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео - 29.07.2022 Украина.ру
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Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео
Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео - 29.07.2022 Украина.ру
Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео
Политолог-американист, автор ТГ-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру рассказала, нужно ли признавать США страной-спонсором терроризма, а также о том, чем для Украины обернётся газовый ленд-лиз от США, который ранее запросил Киев:
2022-07-29T13:24
2022-07-29T13:24
крашенинникова
сша
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01:15 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: какие меры нужно принять в ответ?04:58 – Газовый ленд-лиз Украине: на что рассчитывает Киев?11:50 - Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц: к чему готовятся в Германии? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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крашенинникова, сша, видео

Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео

13:24 29.07.2022
 
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Политолог-американист, автор ТГ-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру рассказала, нужно ли признавать США страной-спонсором терроризма, а также о том, чем для Украины обернётся газовый ленд-лиз от США, который ранее запросил Киев:
01:15 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: какие меры нужно принять в ответ?
04:58 – Газовый ленд-лиз Украине: на что рассчитывает Киев?
11:50 - Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц: к чему готовятся в Германии?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
КрашенинниковаСША
 
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