https://ukraina.ru/20220729/1037012495.html

Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео

Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео - 29.07.2022 Украина.ру

Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео

Политолог-американист, автор ТГ-канала "Прогнозы.Крашенинникова" Вероника Крашенинникова в студии Украина.ру рассказала, нужно ли признавать США страной-спонсором терроризма, а также о том, чем для Украины обернётся газовый ленд-лиз от США, который ранее запросил Киев:

2022-07-29T13:24

2022-07-29T13:24

2022-07-29T13:24

крашенинникова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037012127_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01d215e3a883951536378d5c53114c8d.jpg.webp

01:15 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: какие меры нужно принять в ответ?04:58 – Газовый ленд-лиз Украине: на что рассчитывает Киев?11:50 - Берлин одобрил поставку Украине сотни самоходных гаубиц: к чему готовятся в Германии? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крашенинникова, сша, видео