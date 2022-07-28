https://ukraina.ru/20220728/1036978679.html

Зеленские и "лохи" из США, беженцев не ждут в ЕС: что говорили об Украине в мире 28 июля

Зеленские и "лохи" из США, беженцев не ждут в ЕС: что говорили об Украине в мире 28 июля - 28.07.2022 Украина.ру

Зеленские и "лохи" из США, беженцев не ждут в ЕС: что говорили об Украине в мире 28 июля

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T17:05

2022-07-28T17:05

2022-07-28T17:05

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

елена зеленская

беженцы

нидерланды

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036979400_0:2:521:295_1920x0_80_0_0_476f58fa848587c93a11d36e696dc9b2.jpg

"Я президент этой страны, я не лох"". Лохи вы, господа американские конгрессменыФотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которую сделала известный фотограф Энни Лейбовиц, вызвала неоднозначную реакцию среди американских политиков, а точнее вызвала бурю негодования."Пока мы посылаем Украине помощь в размере $60 млрд, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов", - написала в Twitter член Палаты представителей республиканка Лорен Боберт.Консервативный активист Скотт Преслер также задаётся вопросом, зачем США отправили Украине миллиарды долларов - чтобы президент Украины Владимир Зеленский и его жена могли позировать для Vogue?"Ты на войне и у тебя есть время на фотосессии?" - недоумевает он."Байден: давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она им нужна!" "Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue", - обращает внимание конгрессвумен от Республиканской партии Майра Флорес.Украинцев в Европе больше не ждутНидерландское издание Volkskrantсообщило, что среди подданных королевства снизилось количество желающих принять у себя приезжих с Украины.Из около 65 тысяч беженцев, находящихся на территории Нидерландов, всего чуть более тысячи человек приютили местные жители (465 семей). Изначально в программе зарегистрировались 32 тысяч семей, но к настоящему моменту необходимые проверки прошли 11,5 тысяч, многие потенциальные кандидаты отвечают отказом сотрудникам объединения неправительственных организаций RefugeeHomeNL, когда те звонят для получения подтверждения. Кроме того, исчезает ощущение срочности в приёме беженцев, поскольку боевые действия продолжаются уже долгое время.Накануне президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера рассказал в интервью информационному каналу France Info, что благотворительным ассоциациям Франции становится труднее найти приют для беженцев с Украины из-за отказа местных жителей размещать у себя восточноевропейских гостей - расходы семей на содержание беженцев растут, а финансовой помощи от государства нет.Тем временем власти Польши, принявшей более 4,5 млн украинцев с начала военной спецоперации, подсчитали, во сколько им обходится такое гостеприимство – 25,4 млрд злотых (€5,45 млрд), или 0,9% ВВП страны. Эта сумма включает средства, переданные беженцам напрямую или через благотворительные сборы, стоимость купленных для них вещей, жилья и продуктов, которые им были предложены и прочее.Заработок на кровиПока одни несут убытки из-за событий на Украине, другие на этом наживаются."Мы являемся свидетелями того, что от кризиса на Украине выгоду получают только страны - производители оружия", - заявила премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.В июне британский телеканал Sky News сообщил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине акции оборонных корпораций резко подорожали: американских AeroVironment и Lockheed Martin — на 63% и 14% соответственно, британской BAE Systems — на 32%, международной промышленной группы Thales Group, главный офис которой находится в пригороде Парижа, — на 35%.А страны, которые стремятся к статусу развитых, Бангладеш в том числе, сталкиваются с серьёзными трудностями, отметила Хасина, но не только они."Развитые страны сталкиваются с серьёзными проблемами. Сейчас они начали экономить электроэнергию и топливо, беспокоятся о продовольственной безопасности и предпринимают различные шаги", - добавила премьер-министр.

https://ukraina.ru/20220728/1036962793.html

https://ukraina.ru/20220722/1036764798.html

https://ukraina.ru/20220728/1036946728.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, елена зеленская, беженцы, нидерланды, оружие