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Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам

Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам

Дальность хода у турецких беспилотников "Байрактар", которые ВСУ используют для атак, составляет около 160 км. Но есть улучшенная украинская версия, которая летает немного дальше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T15:45

2022-07-28T15:45

2022-07-28T15:45

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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.Кнутов также отметил, что если Иран пойдет России навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, беспилотник