Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
Дальность хода у турецких беспилотников "Байрактар", которые ВСУ используют для атак, составляет около 160 км. Но есть улучшенная украинская версия, которая летает немного дальше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T15:45
2022-07-28T15:45
новости
россия
всу
беспилотник
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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.Кнутов также отметил, что если Иран пойдет России навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, беспилотник

Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам

15:45 28.07.2022
 
© скриншот видео "Euronews по-русски"байрактар Bayraktar TB2
байрактар Bayraktar TB2
© скриншот видео "Euronews по-русски"
Читать в
Дальность хода у турецких беспилотников "Байрактар", которые ВСУ используют для атак, составляет около 160 км. Но есть улучшенная украинская версия, которая летает немного дальше. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
"К тому же противник запускает их в один конец, а не туда-обратно. Их по сути используют как камикадзе. Он не несет бомбу. Взрывчатка находится в нем самом, а беспилотник просто используют как таран. А поскольку бомбу он не несет, то можно груз облегчить и добавить топлива, чтобы дальность увеличить", - уточнил эксперт.
Кнутов также отметил, что если Иран пойдет России навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта.
Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно, заключил собеседник издания.
 
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