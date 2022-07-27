https://ukraina.ru/20220727/1036925511.html

Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города

Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города - 27.07.2022 Украина.ру

Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города

Администрация Запорожского городского совета демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который простоял там 20 лет, сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета

2022-07-27T15:20

2022-07-27T15:20

2022-07-27T15:20

пушкин

памятник

запорожье

новости

украина

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В ведомстве рассказали, что монумент Пушкину установили более 20 лет назад "в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года".Ранее власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией.Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.

https://ukraina.ru/20220427/1033868853.html

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пушкин, памятник, запорожье, новости, украина