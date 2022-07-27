Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города - 27.07.2022 Украина.ру
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Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города
Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города - 27.07.2022 Украина.ру
Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города
Администрация Запорожского городского совета демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который простоял там 20 лет, сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета
2022-07-27T15:20
2022-07-27T15:20
пушкин
памятник
запорожье
новости
украина
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В ведомстве рассказали, что монумент Пушкину установили более 20 лет назад "в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года".Ранее власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией.Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.
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пушкин, памятник, запорожье, новости, украина

Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города

15:20 27.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоп-лоты аукциона "Весь Пушкин"
Топ-лоты аукциона Весь Пушкин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Администрация Запорожского городского совета демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который простоял там 20 лет, сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета

"Памятник демонтирован и хранится. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе", - заявили в горсовете.

В ведомстве рассказали, что монумент Пушкину установили более 20 лет назад "в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года".
Ранее власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что депутаты утвердили перечень более чем из 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в Музей тоталитаризма.
- РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:47
Не будет Пушкина, Булгакова и Гагарина. На Украине начался новый этап дерусификацииВо вторник, 26 апреля, в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. Скульптурную композицию установили в 1982 году в ознаменование воссоединения России и Украины
 
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