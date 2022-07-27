Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИ - 27.07.2022 Украина.ру
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Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИ
Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИ - 27.07.2022 Украина.ру
Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИ
Российская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
2022-07-27T07:16
2022-07-27T07:16
новости
военные
украина
разведка
су-34
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"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС", - цитирует агентство свой источник.Известно, что на бомбардировщиках используются подвесные контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, благодаря чему комплекс "позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному".Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до 8-ми тонн вооружения.Универсальные контейнеры разведки для Су-34 созданы в НИИ "Кулон", входящим в холдинг "Росэлектроника", в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч".Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.
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новости, военные, украина, разведка, су-34

Российские военные применили на Украине новый авиационный разведкомплекс - СМИ

07:16 27.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российская группировка войск начала применять в ходе спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
"В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС", - цитирует агентство свой источник.
Известно, что на бомбардировщиках используются подвесные контейнеры трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки, благодаря чему комплекс "позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному".
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до 8-ми тонн вооружения.
Универсальные контейнеры разведки для Су-34 созданы в НИИ "Кулон", входящим в холдинг "Росэлектроника", в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч".
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.
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