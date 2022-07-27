https://ukraina.ru/20220727/1036874312.html
Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском
Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском - 27.07.2022 Украина.ру
Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском
Сейчас те украинские силы, которые задействованы на поле боя, позволяют вести какие-либо наступления только на одном направлении, это хорошо видно под Лисичанском. Что может быть дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев
2022-07-27T07:15
2022-07-27T07:15
2022-07-27T07:15
новости
донецк
лисичанск
журналист
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Он пояснил, что в настоящее время на фронте оперативная пауза, связанная с тем, что продвижения особо нет, а произойдет перелом ситуации только тогда, когда основная группировка переедет под Донецк."Если сказать по той динамике, которая сейчас под Донецком, то я бы сказал, что никогда. Стабилен фронт, на одном месте, ничего такого не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы. Попытки улучшить свои позиции и украинцы проводят, и наши. В целом это стабильный фронт, мы просто стоим, принимаем эти снаряд", - резюмировал журналист.
https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, лисичанск, журналист
Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском
Сейчас те украинские силы, которые задействованы на поле боя, позволяют вести какие-либо наступления только на одном направлении, это хорошо видно под Лисичанском. Что может быть дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев
Он пояснил, что в настоящее время на фронте оперативная пауза, связанная с тем, что продвижения особо нет, а произойдет перелом ситуации только тогда, когда основная группировка переедет под Донецк.
"Если сказать по той динамике, которая сейчас под Донецком, то я бы сказал, что никогда. Стабилен фронт, на одном месте, ничего такого не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы. Попытки улучшить свои позиции и украинцы проводят, и наши. В целом это стабильный фронт, мы просто стоим, принимаем эти снаряд", - резюмировал журналист.