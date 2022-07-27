https://ukraina.ru/20220727/1036874312.html

Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском

Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском - 27.07.2022 Украина.ру

Никогда: журналист из Донецка оценил ситуацию под Лисичанском

Сейчас те украинские силы, которые задействованы на поле боя, позволяют вести какие-либо наступления только на одном направлении, это хорошо видно под Лисичанском. Что может быть дальше, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев

2022-07-27T07:15

2022-07-27T07:15

2022-07-27T07:15

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Он пояснил, что в настоящее время на фронте оперативная пауза, связанная с тем, что продвижения особо нет, а произойдет перелом ситуации только тогда, когда основная группировка переедет под Донецк."Если сказать по той динамике, которая сейчас под Донецком, то я бы сказал, что никогда. Стабилен фронт, на одном месте, ничего такого не происходит, просто взаимные артиллерийские обстрелы. Попытки улучшить свои позиции и украинцы проводят, и наши. В целом это стабильный фронт, мы просто стоим, принимаем эти снаряд", - резюмировал журналист.

https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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