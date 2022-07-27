Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16? - 27.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16?
Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16? - 27.07.2022 Украина.ру
Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16?
О разгроме ВВС и ПВО Украины было сообщено ещё в начале СВО, но ежедневно появляются сообщения об использовании ВСУ пилотируемых летательных аппаратов, а с... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T07:48
2022-07-27T07:48
ввс
авиация
украина
сво
истребители
f-16
миг-29
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О разгроме ВВС и ПВО Украины было сообщено ещё в начале СВО, но ежедневно появляются сообщения об использовании ВСУ пилотируемых летательных аппаратов, а с некоторой периодичностью появляется информация о том, что их то там, то тут сбивают. На этом фоне ещё с марта циркулирует информация о возможности получения Украиной американских самолётов.На начало СВО, по информации справочника "World Air Forces 2022", в распоряжении ВСУ имелось 43 истребителя МиГ-29 и 27 – Су-27, 12 бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25 и три разведчика Ан-30. Парк учебно-боевых самолётов: 47 L-39, УТС МиГ-29 (8) и Су-27 (6). Военно-транспортная авиация была представлена семью самолётами Ил-76/78 (Ил-78 – танкеры стратегической авиации, переоборудованные за ненадобностью в транспортные), а также 22 Ан-26 и единственный Ан-70.Всего, таким образом, имелось 193 самолёта, но, по данным разных источников, реально были пригодны к использованию 175 +/- 3-4 штуки.Вертолёты представлены в основном машинами Ми-24 (34) и Ми-8 (69). Также имеются 14 воздушных командных пунктов Ми-9/Ми-19, десять Ми-2, используемых для обучения и связи. Итого – 127.Кроме того, четыре самолёта и девять вертолётов имели ВМСУ. Предполагалось, что из них летают 5-7, на практике оказалось даже меньше (возможно, после ударов по аэродромам Одесской области).Теперь посмотрим на отчёты. Министерство обороны 18 июля сообщило об уничтожении 257 самолётов и 142 вертолётов ВСУ. Откуда взялись 63 самолёта и 15 вертолётов? Ну, допустим 11 российских Ми-17, предназначавшихся для Ирана, предоставили США. Ещё несколько вертолётов и самолётов в разобранном виде предоставили европейские союзники (количество точно неизвестно – порядка двух десятков).Ситуация ещё более сложная если учесть, что авиация ВСУ не использует L-39 – эти реактивные учебные самолёты могут оснащаться контейнерами для пуска неуправляемых ракет и замками для подвески авиабомб и использоваться в качестве штурмовиков. Т.е., боевых потерь они не несли.Понятно, что данные МО не могут быть истиной в последней инстанции – потери противника обычно преувеличиваются, а свои – преуменьшаются или замалчиваются. Особенно в случае поражения летальных аппаратов на аэродромах, где проверить факт поражения и, тем более, уничтожения самолёта можно не всегда (вспомним дискуссию о судьбе Ан-225 в Гостомеле).Однако, пока телеграм-канал "Рыбарь" вёл собственный подсчёт потерь ВСУ, опираясь на украинские источники, его результаты в основном совпадали с результатами МО. Например, по состоянию на 9 мая "Рыбарь" числил убывшими 170 самолётов и 125 вертолётов. Генерал Конашенков в тот же день отчитался о 162 уничтоженных самолётах и 124 вертолётах. Даже немного скромнее… Но всё равно очень много – уже тогда летать было нечему.На самом деле всё просто – сработало сочетание авиаремонтных заводов (причём не только украинских, но и зарубежных) с поставками запчастей. Запчасти могли поставляться и в сборе – на хранении в странах Восточной Европы находились сотни самолётов советского производства, которые сами по себе были нелётопригодны, но содержали запчасти, которые могли быть нужны для украинской стороны. Поставки осуществляли Словакия, Болгария, Польша, Румыния и другие страны. В мае польская пресса писала, что Польша передала Украине почти все находящиеся в ее распоряжении запчасти для истребителей МиГ-29. По данным закарпатских источников, словацкие транспортные вертолёты практически ежедневно летают в Ужгород. Минимум дважды люди видели продолговатые предметы на подвеске (это могли быть задрапированные фюзеляжи самолётов или вертолётов).Ещё две страны, которые помогают Украине неофициально, являются Молдавия и Грузия.Молдавия предоставляет транзитные услуги. Кроме того, на аэродроме Маркулешти проводится облёт отремонтированной или восстановленной после складского хранения в Румынии авиатехники.На Тбилисском авиазаводе строились Су-25 и сейчас предприятие сохранило компетенции для ремонта и модернизации таких самолётов. В частности, в начале 2000-х тут произвели несколько самолётов "Мимино" на основе израильского оборудования (в боях они не участвовали). Скорее всего часть рабочих и инженеров этого завода принимала участие в восстановлении украинских самолётов.Отметим, что в силу особенностей стратегии СВО удары по предприятиям ВПК и транспортной инфраструктуре наносились (и наносятся) очень бережно, с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Так что восстановленная техника попадала под удары только на аэродромах (например – неоднократно бомбился одесский аэродром "Школьный").В общем, Украине удаётся поддерживать на минимальном уровне число боеготовных Су-25 и МиГ-25 (но не Су-27), а также Ми-8/17 и Ми-24. Но это, понятно, временное решение, а что же дальше?Дальше напрашивается переход на натовскую технику. Правда есть одно "но" – страны НАТО вроде бы не собираются передавать соответствующую технику, да и сам Зеленский кажется разочаровался в такой перспективе. 12 апреля он говорил, например, что "если бы мы получили самолёты и достаточное количество тяжёлой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы" деблокировать Мариуполь. А вот уже 6 июля он сказал, что не рассчитывает на получение каких-либо самолётов.Впрочем, в апреле ещё шла дискуссия относительно передаче Украине Болгарией, Польшей и Словакией самолётов МиГ-29 и Су-25, но "старшие товарищи" эту сделку заблокировали, чтобы эскалация не происходила слишком быстро. Сейчас, впрочем, словаки опять предлагают передать Украине девять МиГ-29AS, модернизированных по стандартам НАТО, от которых они так или иначе собираются отказаться.Ещё 6 марта 2022 года глава Госдепа Энтони Блинкен сказал, что "США внимательно рассматривают возможность передачи самолётов F-16 Украине и решают, как это можно сделать, если Польша решит предоставить самолёты Украине". Польша, однако, отказалась и, самое главное, только переучивание лётчика для пилотирования F-16 занимает минимум полгода. Но лётчик, умеющий летать – это ещё не лётчик, умеющий вести воздушный бой.В апреле, после встречи на базе Раммшайн, командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Л. Харригиан на вопрос о передаче Украине самолётов ответил расплывчато: "в конце концов, мы должны использовать то, что у них есть, и предложить им некоторые другие уникальные возможности, чтобы сделать проблему сложной, а затем есть долгосрочная перспектива. Очевидно, что они хотят перейти с российских возможностей на американские, но это занимает некоторое время".Однако в этом же самое время появилась информация, что украинские лётчики уже обучаются пилотированию F-16. Возможно, что лётчики и самолёты появятся уже в этом году – если удастся выдать за украинских лётчиков американских наёмников. Но произойдёт это только в случае резких изменений на фронтах, чего пока что не предполагается.В реальности же есть только проект оборонного бюджета США на 2023 год, в котором предполагается выделение $ 100 млн на подготовку украинских военных пилотов на американских самолетах. Если это предложение будет принято, то к концу следующего года у Украины может появиться некоторое количество подготовленных пилотов и, возможно, самолётов для них.Так или иначе, в перспективе переход ВВС Украины на американские самолёты представляется неизбежным.
https://ukraina.ru/20220630/1034264928.html
https://ukraina.ru/20220713/postavki-1036312443.html
https://ukraina.ru/20220719/1036532373.html
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Василий Стоякин
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ввс, авиация, украина, сво, истребители, f-16, миг-29

Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16?

07:48 27.07.2022
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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О разгроме ВВС и ПВО Украины было сообщено ещё в начале СВО, но ежедневно появляются сообщения об использовании ВСУ пилотируемых летательных аппаратов, а с некоторой периодичностью появляется информация о том, что их то там, то тут сбивают. На этом фоне ещё с марта циркулирует информация о возможности получения Украиной американских самолётов.
На начало СВО, по информации справочника "World Air Forces 2022", в распоряжении ВСУ имелось 43 истребителя МиГ-29 и 27 – Су-27, 12 бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25 и три разведчика Ан-30. Парк учебно-боевых самолётов: 47 L-39, УТС МиГ-29 (8) и Су-27 (6). Военно-транспортная авиация была представлена семью самолётами Ил-76/78 (Ил-78 – танкеры стратегической авиации, переоборудованные за ненадобностью в транспортные), а также 22 Ан-26 и единственный Ан-70.
Си Бриз 2021 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:45
«Наше господство в воздухе относительно». Бородай о том, какие проблемы русской армии доставляет украинская авиацияГосподство российской армии в воздухе весьма относительно. Противник время от времени поднимает свою авиацию, к сожалению, она у него есть. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Всего, таким образом, имелось 193 самолёта, но, по данным разных источников, реально были пригодны к использованию 175 +/- 3-4 штуки.
Вертолёты представлены в основном машинами Ми-24 (34) и Ми-8 (69). Также имеются 14 воздушных командных пунктов Ми-9/Ми-19, десять Ми-2, используемых для обучения и связи. Итого – 127.
Кроме того, четыре самолёта и девять вертолётов имели ВМСУ. Предполагалось, что из них летают 5-7, на практике оказалось даже меньше (возможно, после ударов по аэродромам Одесской области).
Теперь посмотрим на отчёты. Министерство обороны 18 июля сообщило об уничтожении 257 самолётов и 142 вертолётов ВСУ. Откуда взялись 63 самолёта и 15 вертолётов? Ну, допустим 11 российских Ми-17, предназначавшихся для Ирана, предоставили США. Ещё несколько вертолётов и самолётов в разобранном виде предоставили европейские союзники (количество точно неизвестно – порядка двух десятков).
Ситуация ещё более сложная если учесть, что авиация ВСУ не использует L-39 – эти реактивные учебные самолёты могут оснащаться контейнерами для пуска неуправляемых ракет и замками для подвески авиабомб и использоваться в качестве штурмовиков. Т.е., боевых потерь они не несли.
Понятно, что данные МО не могут быть истиной в последней инстанции – потери противника обычно преувеличиваются, а свои – преуменьшаются или замалчиваются. Особенно в случае поражения летальных аппаратов на аэродромах, где проверить факт поражения и, тем более, уничтожения самолёта можно не всегда (вспомним дискуссию о судьбе Ан-225 в Гостомеле).
Однако, пока телеграм-канал "Рыбарь" вёл собственный подсчёт потерь ВСУ, опираясь на украинские источники, его результаты в основном совпадали с результатами МО. Например, по состоянию на 9 мая "Рыбарь" числил убывшими 170 самолётов и 125 вертолётов. Генерал Конашенков в тот же день отчитался о 162 уничтоженных самолётах и 124 вертолётах. Даже немного скромнее… Но всё равно очень много – уже тогда летать было нечему.
На самом деле всё просто – сработало сочетание авиаремонтных заводов (причём не только украинских, но и зарубежных) с поставками запчастей. Запчасти могли поставляться и в сборе – на хранении в странах Восточной Европы находились сотни самолётов советского производства, которые сами по себе были нелётопригодны, но содержали запчасти, которые могли быть нужны для украинской стороны. Поставки осуществляли Словакия, Болгария, Польша, Румыния и другие страны. В мае польская пресса писала, что Польша передала Украине почти все находящиеся в ее распоряжении запчасти для истребителей МиГ-29. По данным закарпатских источников, словацкие транспортные вертолёты практически ежедневно летают в Ужгород. Минимум дважды люди видели продолговатые предметы на подвеске (это могли быть задрапированные фюзеляжи самолётов или вертолётов).
Ещё две страны, которые помогают Украине неофициально, являются Молдавия и Грузия.
Молдавия предоставляет транзитные услуги. Кроме того, на аэродроме Маркулешти проводится облёт отремонтированной или восстановленной после складского хранения в Румынии авиатехники.
На Тбилисском авиазаводе строились Су-25 и сейчас предприятие сохранило компетенции для ремонта и модернизации таких самолётов. В частности, в начале 2000-х тут произвели несколько самолётов "Мимино" на основе израильского оборудования (в боях они не участвовали). Скорее всего часть рабочих и инженеров этого завода принимала участие в восстановлении украинских самолётов.
- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:53
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооруженияЗапад обещает Украине новое – современное – вооружение. Что именно приедет и каким способом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Отметим, что в силу особенностей стратегии СВО удары по предприятиям ВПК и транспортной инфраструктуре наносились (и наносятся) очень бережно, с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Так что восстановленная техника попадала под удары только на аэродромах (например – неоднократно бомбился одесский аэродром "Школьный").
В общем, Украине удаётся поддерживать на минимальном уровне число боеготовных Су-25 и МиГ-25 (но не Су-27), а также Ми-8/17 и Ми-24. Но это, понятно, временное решение, а что же дальше?
Дальше напрашивается переход на натовскую технику. Правда есть одно "но" – страны НАТО вроде бы не собираются передавать соответствующую технику, да и сам Зеленский кажется разочаровался в такой перспективе. 12 апреля он говорил, например, что "если бы мы получили самолёты и достаточное количество тяжёлой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы" деблокировать Мариуполь. А вот уже 6 июля он сказал, что не рассчитывает на получение каких-либо самолётов.
Впрочем, в апреле ещё шла дискуссия относительно передаче Украине Болгарией, Польшей и Словакией самолётов МиГ-29 и Су-25, но "старшие товарищи" эту сделку заблокировали, чтобы эскалация не происходила слишком быстро. Сейчас, впрочем, словаки опять предлагают передать Украине девять МиГ-29AS, модернизированных по стандартам НАТО, от которых они так или иначе собираются отказаться.
Ещё 6 марта 2022 года глава Госдепа Энтони Блинкен сказал, что "США внимательно рассматривают возможность передачи самолётов F-16 Украине и решают, как это можно сделать, если Польша решит предоставить самолёты Украине". Польша, однако, отказалась и, самое главное, только переучивание лётчика для пилотирования F-16 занимает минимум полгода. Но лётчик, умеющий летать – это ещё не лётчик, умеющий вести воздушный бой.
В апреле, после встречи на базе Раммшайн, командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Л. Харригиан на вопрос о передаче Украине самолётов ответил расплывчато: "в конце концов, мы должны использовать то, что у них есть, и предложить им некоторые другие уникальные возможности, чтобы сделать проблему сложной, а затем есть долгосрочная перспектива. Очевидно, что они хотят перейти с российских возможностей на американские, но это занимает некоторое время".
Однако в этом же самое время появилась информация, что украинские лётчики уже обучаются пилотированию F-16. Возможно, что лётчики и самолёты появятся уже в этом году – если удастся выдать за украинских лётчиков американских наёмников. Но произойдёт это только в случае резких изменений на фронтах, чего пока что не предполагается.
NASAMS
19 июля, 06:02Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS
В реальности же есть только проект оборонного бюджета США на 2023 год, в котором предполагается выделение $ 100 млн на подготовку украинских военных пилотов на американских самолетах. Если это предложение будет принято, то к концу следующего года у Украины может появиться некоторое количество подготовленных пилотов и, возможно, самолётов для них.
Так или иначе, в перспективе переход ВВС Украины на американские самолёты представляется неизбежным.
 
ВВСавиацияУкраинаСВОистребителиF-16МиГ-29
 
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